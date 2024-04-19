23條立法｜李華明：穩定有利政改　相信討論會再啟動並獲中央支持

民主黨前立法會議員李華明指，本港已完成《基本法》23條本地立法，他相信在國安法保障下，香港的穩定將是長久的，這對民主政制的改革必然有利。他深信，民主改革的討論將會再次啟動，並肯定中央政府會支持。



李華明相信23條立法後，有利重提政改的討論（資料圖片）

李華明在《明報》撰文指，《維護國家安全條例》於是3月23日正式生效，標誌着回歸以來，特區終完成落實《基本法》第23條本地立法的工作，讓市民的心中石頭終於落地。無論中央還是特區高層官員，都齊聲宣布要積極振興本港經濟。

他認為，要全民齊心協力提振經濟，政府必須營造一個良好和諧的社會氛圍、凝聚各界。他回想起一年前，與家人和朋友首次乘坐郵輪遊覽地中海，船上逾半旅客來自美國，交談中，深刻感受到他們受美國媒體的片面信息影響，對中國持負面看法、對香港有諸多誤解和偏見。

李華明稱，作為泛民成員，他不會盲目讚美香港，但有糾正他們的誤解，強調在英國統治下的香港，民主非常有限，自由也受到限制；香港歷史上一直是中國一部分，只是在鴉片戰爭後被英國強行佔領。1997年香港回歸後，才開始發展民主制度。遺憾的是，自2019年反修例運動以來，民主進程受阻，直選成分較之前大幅減少。

但他相信，在國安法保障下，香港的穩定將是長久的，這對民主政制的改革必然有利。他深信，民主改革的討論將會再次啟動，肯定中央政府會支持。