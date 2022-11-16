狄志遠批政府隻字不提普選　江玉歡籲「走下神壇」革新法律推廣

立法會今日（16日）就《施政報告》進行致謝辯論，首輪討論中，議員除關注公務員事務的優化工作外，亦重點提到香港的政制改革及法治推廣。新思維立法會議員狄志遠表示民主制度能確保社會公平、自由及維護人權，而民主制度亦最能照顧社會上不同階層利益，乎合香港這個多元化的社會。不過，在新一份《施政報告》中，政府對政制民主化發展隻字不提，認為令人感到失望。



選委會界別立法會議員江玉歡引用戰國時期的民間通俗歌曲《下里》《巴人》，指香港已站在新歷史起點，在法治而言，不應繼績沾沾自喜，要令到市民真正「人人懂法、守法、用法、護法」。



政務司司長陳國基回應各議員發言時表示，香港由亂到治，全賴中央制訂《香港國安法》，但香港仍須增強憂患意識，建立底線思維，強調政府將會繼續推進《基本法》23條的立法工作。保安局局長鄧炳強補充指，當局推展「23條」立法時，會研究香港過去、現在及未來的國家安全風險，確保法例切實可行，強調當局適時會展開公眾諮詢。



狄志遠表示，若要提升政府管治水平，不能單靠長官意志，而需要一套民主政治制度，將市民的聲音帶入議會，從而更有力監督政府，令政府施政為民。他強調，民主發展是中央對香港的承諾，他舉例指國務院港澳辦主任夏寶龍於今年1月接見二十多名立法會議員時，直言：「中央政府係真心實意喺香港搞民主。」狄志遠強調，雖然「831」方案未能在立法會通過，但不代表「雙普選」已走到盡頭，認為爭取民主是要長期堅持的。他透露將會提出議員議案，討論政制民主化發展。

江玉歡倡法律加入說明 讓市民了解

江玉歡認為法治是香港的核心價值，但強調「不單要做陽春白雪，更要做下里巴人」，意指除做高尚、傑出的人外，更要成為通俗的人。她續指，香港成功實踐「一國兩制」，《基本法》保障司法制度，為國際提供成熟的法律服務：「係中央為港繪製嘅設計，體現香港法治獨特優勢，係政策領域的陽春白雪。」不過，她認為香港是時候「走下神壇，甘做貼近基層的下里巴人」，令香港成為人人懂法、守法、用法及護法的地方。

為使法律普及化，她建議政府成為引路人，在法律編寫時盡可能採取簡單易懂的語言：「在條例內加入舉例，就法律條文說明。另外，提供重要案件的摘要，讓公民了解法院裁決。」同時，她認為政府須定期舉辦針對基層的普法活動，令市民學會依法辦事、依法維護自身權益。

胡健民：特區政府民主制度已有大幅提升

政務司司長陳國基強調，國家是「一國兩制」的根本，將該理念推廣至社會大眾，令市民認識《基本法》至關重要，因此，「基本法推廣督導委員會」已易名為「憲法和基本法督導委員會」，意味當局未來會加強《憲法》、《基本法》及《國安法》的推廣。另外，政府亦成立由律政司司長林定國督導的「法治教育督導委員會」，致力推廣法治教育。

政制及內地事務局副局長胡健民表示，特區政府民主制度已有大幅的優化及提升：「去年5月，經立法會審議通過『2021年完善選舉制度』正式刊憲生效，我地已按新選舉制度及相關法例，分別在今年9月、12月、5月，成功舉行『選舉委員會界別分組一般選舉』、『第七屆立法會選舉』、及『第六任行政長官選舉』，均是公平、公正、誠實原則下完成，體現其廣泛代表性、政治包容、均衡參與性及公平競爭。」他表示，未來會投放資源，加大宣傳新選舉制度以教育市民，包括製作教育節目、問答比賽、講座、展覽、流動、互動遊戲攤位，親子工作坊等，使市民了解明白「先有《憲法》，才有《基本法》」、「先有一國，才有兩制」、及「國家安全，你我有責」。律政司司長林定國指，將於下月在「司法及法律委員會」報告及開始處理「法律適應化」，透露約處理70多條法律。

鄧炳強亦提到，保安局將會提高紀律部隊、青少年制服團隊的國家安全意識，同時深化《國安法》網上虛擬展覽內容、推展2023年的「國家安全齊參與」計劃。另外，他透露保安局會繼續加強更生工作，他指有不少年輕人受煽惑而入獄，強調若其知錯能改，社會一定不放棄：「懲教處係教育、心理等方面，協助佢哋重新建立正確價值觀，令佢哋可以重投社會。」