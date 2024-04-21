五一勞動節｜工聯會不復辦遊行　吳秋北：無避開乜嘢　多渠道表達

《基本法》23條立法後首個「五一」勞動節將至，工聯會今年繼續不舉辦遊行表達訴求，當日會邀請政府官員探訪工友。會長吳秋北今天（21日）解釋是視乎工友的情況，作出不同形式的表述。至於甚麼情況會選擇恢復遊行，吳秋北無正面回應，只是說遊行制度很完備，「應該點樣發生就點樣發生，我哋無乜顧慮」。



工聯會不復辦遊行 吳秋北：無避開啲乜嘢

作為全港最大工會的工聯會因應2019年反修例示威及疫情，自2020年起停辦遊行，至今未有復辦，被問及是否往後不再舉辦時，吳秋北說工聯會重視勞工權益和職業安全等，會以多元形式表達打工仔的訴求，相信更能體現五一國際勞動節精神，工聯會會因應社會打工仔的訴求，包括配合八大中心發展做好人力資源規劃等，表達最關心的一面。他又說不同形式都無所謂，最重要能夠表達出來，強調由治及興更需要肯定勞動價值，希望未來選出勞動模範，肯定打工仔付出。

吳秋北強調，五一系列活動由工聯會主動部署，認為可有更多渠道反映打工仔意見，「無避開啲乜嘢」。至於甚麼情況才會恢復遊行，吳秋北說香港遊行制度很完備，「應該點樣發生就點樣發生，我哋無乜顧慮。」

勞動節邀請特首、高官探工人 黃國：反映對勞工價值的肯定

工聯會五一系列活動包括：4月23日工聯會「五.一」勞動節酒會、4月24日勞工界聯合「五.一」宣言、4月27日到政府總部遞交「五.一」倡議、4月28日「國際工傷日」工聯會職安健協會到政府總部表達訴求。五一勞動節當日，工聯會會邀請政府官員探訪慰問工友，5月1日至4日會有為打工仔打氣行動，5月下旬會邀請勞動模範出席座談會及交流。

理事長黃國說，會邀請落區的官員包括行政長官李家超、政務司司長陳國基、勞工及福利局局長孫玉菡等，他們會到不同行業的工作地點，探訪和慰問前線打工仔，親身聆聽工友的聲音，回應訴求，相信新活動可反映政府對於勞工價值的肯定。

他又說，工聯會今年提出的「五.一」倡議，是配合八大中心發展，制訂人力資源規劃，加強職業教育與培訓；監督輸入外勞和人才計劃，確保本地就業優先；加強新就業形態保障，改善三方協商機制；遏止嚴重工業意外，改善職業安全健康和改善退休保障；改良強積金制度。