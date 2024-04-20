五一勞動節｜建制團體不遊行　工聯會提前周六日政總「表達訴求」

五一勞動節將至，據了解兩大建制勞工團體工聯會及勞聯，均不會舉辦遊行示威。消息指，工聯會將舉行一系列活動，包括酒會、座談會等，5月1日當日將邀請官員探訪工友，而到政府總部「表達訴求」則提前到4月27及28日（星期六日）。



去年4月25日，工聯會舉辦成立75周年暨五一勞動節酒會，會長吳秋北致辭。（資料圖片/廖雁雄攝）

工聯會將於明天（21日）召開記者會，公布五一勞動節前後一系列活動。據了解，打頭炮項目是4月23日（周二）的勞動節酒會，接着在4月27日星期六到政府總部遞交「五一倡議」。及至星期日「國際工傷日」，工聯會職安健協會將到政府總部「表達訴求」。

至於五一當日，工聯會並沒有到政府總部請願，而是計劃邀請特區官員探訪工友，並會舉行一連四日的為打工仔打氣活動。至於座談會則計劃在5月下旬舉辦。

以前「五一勞動節」，職工盟都會發起大遊行，而職工盟已經解散。（資料圖片/盧翊銘攝）

另一建制勞工團體勞聯，早前亦已表示不會舉辦遊行。勞聯將於4月27日星期六舉辦慶祝五一勞重節暨職業安全論壇，現場或網上參加者，在論壇後可參與網上問答遊戲，贏取現金禮券。而勞聯早前透露計劃在五一勞動節當日到政府總部請願，以引起社會對勞工議題的關注。

社民連早前接受《香港01》查詢時表示無能力獨力籌辦遊行，但計劃在五一勞動節當日到政府總部請願。而去年一度表示申請遊行的前職工盟幹事杜振豪，早前亦表示今年未有申請遊行。