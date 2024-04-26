滬港合作會議｜李家超：冀就65項目達共識　龔正：交流帶來機遇

滬港合作會議第六次會議今日（26日）在港舉行，特首李家超致辭稱，本次會議是重要里程碑。他指港商在上海的投資額由2003年的20億美元，上升至去年的114億美元，期望在兩地政府努力下，這次會議可以在創新科技產業、城市規劃管理、數字經濟金融等領域合作共65項目達成共識，而為合作能達到清晰路線，將簽署20份合作文件。



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展望未來，李家超指會繼續發揮「一國兩制」下獨特優勢，望攜手發展共同貢獻國家高質量發展，預祝會議成果豐碩。

龔正：積極推動高質量發展

上海市市長龔正致辭稱，很開心相聚，對港府對上海長期幫助、關心表示感謝，稱會議加強滬港合作，對促進兩地共同服務發展有重要意義，要積極推動高質量發展，達到經貿、科技、文化富有成效的合作，實現兩地互利共贏，演藝兩地合作精彩故事。

他表示，交流帶來機遇、合作實現共贏，藉新一輪備忘錄契機，合力推動滬港合作發展再上新台階，為國家作出更大貢獻。

對上一次、即第五次滬港合作會議在2021年8月透過視象方式進行，當時雙方就十三個範疇的合作達成共識，包括鼓勵香港企業參與在上海舉行的「中國國際進口博覽會」和推動兩地企業攜手建立夥伴關係，聯合參與「一帶一路」建設，積極支持滬港藝術團體、演藝學校及文博機構等舉辦在線文化交流活動，支持香港創新科技署和上海市科學技術委員會簽訂合作備忘錄，建立滬港兩地政府間的科技交流機制，深化滬港金融合作工作會議機制等。