滬港合作開放數據競賽　香港隊伍獲兩項殊榮及評審團大獎

首屆「滬港合作數據論壇暨開放數據競賽」（下稱「開放數據競賽」) 由香港特區政府政府資訊科技總監辦公室（資科辦）和上海市經濟和信息化委員會聯合主辦，並由B4B（大數據商業應用挑戰賽）和SODA（上海開放數據創新應用大賽）大賽組委員會聯合承辦。10隊來自香港和10隊來自内地的決賽隊伍日前於上海創新創業中心參與總決賽，向評審作最後簡報，爭取競逐最後四強及「評審團大獎」。



10隊來自香港的決賽隊伍於上海創新創業中心向國家級評審展示方案。

香港特區政府政府資訊科技總監黃志光前往上海為香港隊伍打氣，並為總決賽擔任頒獎嘉賓及「評審團大獎」評審。他表示：「是次活動有助促進滬港兩地共同探索數據在城市管理、商業發展、營運效率等方面的創新應用，推動兩地智慧城市和數字經濟的發展。期望各參賽者繼續聯繫交流，利用兩地開放數據開創更多嶄新應用，攜手為推動滬港數字經濟合作發展作出更大貢獻。」

政府資訊科技總監黃志光於首屆「滬港合作開放數據競賽」頒獎典禮上致辭，寄語參賽者携手推動滬港數字經濟合作發展。

B4B大數據商業應用挑戰賽創始人兼董事李振業於決賽時分享：「國內的數據大多中央化處理，上海政府透過數據及應用程式提供便民措施，例如市民可透過『一網通辦』一站式進行不同的公用事業服務及接收個人化政務資訊，如能與香港做到數據互聯互通，本地的數據科創發展，將以幾何級數跳躍發展。」

香港隊伍表現出色 深受評審讚賞

香港隊伍Albacastor的「UVENT智能風喉系統」獲得「最佳智慧環境大獎」。他們設計滅油煙罩及過濾器，利用空間數據及大數據、物聯網以及智能操作，能夠針對煮食油煙污染物，例如甲醛及乙醛等有害刺激物，加以過濾轉化成水蒸氣。其設計參考了地區的開放數據，包括開店熱點、氣溫分佈以及城市的3D模組，再應用物聯網技術控制過濾，不單能更有效處理地區內的油煙問題，同時智能控制輸出功率，達到節能效果。評審認為此項設計對香港及上海等密集城市十分有用，既能夠智能，同時節能地處理空氣污染，減低安裝成本以提高餐廳的使用率，於可持續發展和解決方案的成效方面均十分出色。Albacastor更獲得終極的「評審團大獎」，印證特區政府的「資料一線通」及空間數據共享平台等提供的開放數據有助推動智慧城市發展，同時可以賦能城市創新。

Albacastor (圖左一及圖右一) 獲得「最佳智慧環境大獎」及「評審團大獎」。而Micro Dimension (圖右二) 則獲得「最佳智慧出行大獎」。

另一香港隊伍Micro Dimension的「於建築物密集城市中可使用的優化地圖」獲得「最佳智慧出行大獎」。其地圖有別於一般手機中使用的智能地圖，而是在後台設計包含了手機內置的海拔計算（氣壓計推斷高程）和城市的3D模組互聯，令地圖於建築物、天橋路面以及地底（天橋底）等傳統全球定位系統難以處理定位的情境仍能準確傳送位置。使用者的地圖數據亦將上載集成大數據，組成一幅全方位以及有高度視野的城市智能地圖。評審一致認同作品能夠處理智能地圖於密集建築城市中難以定位的痛點，同時認為透過收集使用者的地圖數據（地理位置空間數據）來建構3D的地圖是一項創新的想法。3D地圖亦能增加網店及廣告互動等商業元素。

參賽者亦藉此機會參觀當地多間創科企業,並於上海創意園區展示方案成果及進行路演，以及與潛在投資者會面及交流，創造更多資源投入的機遇。

總結成果 展望未來

此次競賽的主題為「雙城數據、共建產業平台」，以《香港創新科技發展藍圖》提及的「空間數據共享平台」為數據基礎，結合滬港現有的開放數據，製作出針對社會不同範疇的科技應用方案。參賽隊伍可就四個範疇，包括：智慧出行、智慧生活、智慧環境及智慧經濟構建項目內容。此次活動開啟滬港數據協作的大門，促進兩地創科人才互相交流及學習，期望未來有更多城市可加入，共同創建可持續發展的智慧城市。B4B大數據商業應用挑戰賽創始人兼董事李振業(圖左一) 總結成果，展望未來。