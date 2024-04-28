沙田硫化氫意外｜甯漢豪：研修訂合約入沙井須先獲批　工人需受訓

沙田發生清洗污水渠致兩死的事故，渠務署指工人毋須進入沙井，但工會認為實際操作上工人可能要進入沙井。發展局局長甯漢豪稱，不會預計工人進入沙井工作，正商討在合約引入新要求，包括若地面工人要進入沙井工作，要事前得到渠務署批准，以及要先完成沙井訓練。



另外，甯漢豪預計今年第四季，才會就《建築物條例》如何修訂，交代具體方向包括加快程序，例如能否強制所有達到一定樓齡的大廈驗樓，政府事前不篩選。



▼4月22至23日 沙田奪命沙井工業意外▼



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料工人需修讀一個大約一天課程

造成兩死兩的沙田源禾路沙井中毒事故，渠務署指工人毋須進入沙井，工人為何進入沙井工作成事件的關注點。甯漢豪在無綫電視《講清講楚》節目上說，勞工處和警方仍調查案件，現時仍未掌握具體情況，渠務署的清洗渠管合約已列明如工人要進入沙井，必須轉用合資格人員，亦要事先進行風險評估。

她同意要加強沙井工人的安全，正研究修訂相關合約，如有地面工人須進入沙井工作，須事先獲渠務署批准，並計劃要求地面工人亦要接受沙井工作相關訓練，主要多讀一個大約一天的課程，相信難度不大。

甯漢豪指，勞工處和警方仍調查事件，現時仍未掌握具體情況，(節目截圖)

正研一發現有僭建就檢控 不先發清拆令

去年在接連有舊樓外牆跌混凝土後，《施政報告》提出檢討整條《建築物條例》。針對遲遲未有遵辦驗樓令和僭建的個案，甯漢豪表示，正研究在強制驗樓及僭建，例如一有僭建就檢控，不用先發清拆令，「過去集中的樓宇，很多都是50年樓齡或以上，篩選過後便出驗樓令給你，這方面都要花點時間和氣力，我們都會檢視一下，可否逢每到30歲樓齡，你都要履行責任。」

考慮引入定額罰款和金額遞進制

罰則方面，她稱會思考引入定額罰款，避免如現時，需時數個月至一年時間檢控，但承認最高都是一萬元，較現時罰則還要低，因此會研究遞進制做法，用於僭建的罰則，同時亦考慮加重最高罰則，視乎僭建的規模及嚴重性。

《建築物條例》的檢控包括針對是否有人明知故犯，甯漢豪認為「明知故犯」會有很多虛位，給別人辯解，「稱我不知，我買樓時已是這樣，現在正研究做到，當我看到你有僭建，我已可檢控，我不理會你是否清拆，因為你清拆是應該的。」她稱會同樣研究取消以換法團等，作為不強制驗樓的合理辯解。