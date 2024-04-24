沙田硫化氫意外｜兩死者家人辦理認屍手續　促政府跟進事件

沙田源禾遊樂場周一（22日）深宵時份發生奪命工業意外，工人進行原本毋須進入沙井的渠務工程期間，暈倒沙井內，最終造成兩死兩傷。死者家人今早（24日）到沙田富山殮房辦理認屍手續，34歲死者父親李先生稱，警方、勞工處及涉事公司也未有向他們清楚交代事發經過，促請政府跟進事件徹查是否有人疏忽勞工安全。



李父質疑有關方面安全措施不足。（蔡正邦攝）

兩名死者分別34歲李凱威及26歲郭梓賢，二人的家屬，今早到富山殮房辦理認屍手續，至上午10時匆匆離去。

其中李父表示，警方及涉事公司也沒有向他交代事件經過：「無進度，只不過做其他嘢（認屍手續），一陣警方仲要去攞證據。（公司）暫時畀個支票我用住先。」他再次批評有關方面安全措施不足：「政府一定要跟進3個問題：一，開蓋要攞個錶（儀器）出嚟檢查下（氣體濃度）；二要戴口罩（呼吸器具）；三，如有人落去，應該有工頭，點解唔綁安全繩，唔攞對講機，呢兩樣都好緊要。」

勞工處昨日指正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

▼工人送院情況▼



救護員為其中一名昏迷傷者進行心外壓。(李家傑攝)

34歲的李凱威在沙田源禾遊樂場沙井工業意外中，懷疑為拯救在井內暈倒的同事而落井，不料自己亦在井內昏迷，最終惜告不治。（家人提供圖片）

事發於4月22日深夜11時59分，警方接報指4名男工人在源禾路16號源禾遊樂場內進行渠務工程時懷疑受傷。救援人員趕至現場，先在地面發現一名工人受傷清醒，另一工人則在接近渠口位置、仍有些微知覺，立即將兩人送院救治。消防潛水員進入沙井，發現另外兩名工人被困在4米深的井底，將他們救上地面，惟他們已無呼吸脈搏，即場接受心外壓急救，送院搶救後惜告不治。兩名死者姓郭（26歲）及姓李（34歲），傷者姓黃（23歲）及姓葉（35歲），案件列作「工業意外」處理。

《香港01》接獲消息人士透露，指其中一名死者、34歲的李凱威「阿威」，其實本來沒有進入沙井，惟他發現26歲同事郭梓賢「阿賢」暈倒井內，遂落井救人，最終喪生。至於兩名傷者則是發現阿威與阿賢在井內昏迷，嘗試救人期間亦吸入硫化氫不適送院，據悉其中一人更曾在井內碰到阿威的手，惜最終無力將他救起。

案發後勞工處人員到現場視察。（翁鈺輝攝）

警方重案組接手調查，將涉事工程公司車輛及用具帶走。（羅敏妍攝）

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