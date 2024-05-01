率天主教香港教區訪粵　周守仁：以實際行動愛國家為國家多做貢獻

天主教香港教區主教周守仁繼去年4月訪問北京後，上月下旬再率領天主教香港教區等一行10人到廣東作為期5天的參觀訪問。「廣東天主教」微信號發布消息指，訪粵期間，周守仁一行人先後參觀了廣州教區石室天主堂、黃花崗七十二烈士陵園、廣州市城市規劃展覽中心等地方，亦曾出席深圳市天主教兩會座談，就民主管理、人才培養、婚姻家庭、公益慈善等問題交流。



周守仁表示，廣東是耶穌會傳教士利瑪竇當年從澳門進入中國內地第一站，願以利瑪竇精神為兩地社會及教會的發展「同道偕行」、「共議同行」，以實際行動愛國家、愛同胞共同為國家和教會多做貢獻。



去年4月訪京 是時隔近40年香港教區主教再次訪問北京

周守仁去年4月訪問北京，是隔近40年香港主教再次訪京。「廣東天主教」微信號最新發布消息指，應廣東省天主教兩會、天主教汕頭教區邀請，周守仁與輔理主教夏志誠、副主教蔡惠民等一行10人於上月22日至26日到廣東進行為期5日參觀訪問。

廣東省天主教愛國會主席、汕頭教區黃炳章主教表示，粵港兩地地緣相近、人緣相親、文化相通，希望以此次參訪為契機，深化粵港天主教界的交流與互動，厚植愛國愛港愛教情懷，持續推進新時代天主教中國化進程走深走實，推進新時代「一國兩制」實踐行穩致遠，共同促進粵港澳大灣區的繁榮與發展。

周守仁則表示，廣東是耶穌會傳教士利瑪竇當年從澳門進入中國內地第一站，願以利瑪竇精神為兩地社會及教會的發展「同道偕行」、「共議同行」，以實際行動愛國家，共同為國家和教會多做貢獻。