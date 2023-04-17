回歸後首名主教訪京　周守仁今抵京參與晚禱　數十名信徒參加

天主教香港教區主教周守仁今日（17日）率團到北京訪問5天，為回歸以來首次有在任香港教區主教到訪北京。據報，他到北京後，於教區主教座堂參與晚禱，北京教區主教、中國天主教愛國會主席李山及香港教區輔理主教夏志誠出席晚禱，吸引數十名信徒參加。有信徒表示，內地教會與香港教會以往的交流一直不多，今次交流是好事。



天主教香港教區主教周守仁（中）與輔理主教夏志誠（左）在北京教區主教座堂參與晚禱。北京教區主教、中國天主教愛國會主席李山（右）亦有出席。（港台提供圖片）

北京教友形容周守仁親切、虔誠

周守仁今日（17日）率團到北京訪問5天，首日行程為在北京教區主教座堂參與晚禱。他與李山及夏志誠在晚禱會中，站在台前祝福信眾。

有參與的信徒形容周守仁親切、虔誠，認為得到三位主教共同的降福，是來自天父的恩寵。另外，有信眾表示，內地教會與香港教會以往的交流一直不多，認為兩地教會之間存在隔膜，所以今次交流是好事。

周守仁早前向傳媒表示，是次行程是應李山的邀請訪京，希望此行可延續香港教區橋樑角色的任務，增進與內地教會之間参交流互動。他是香港回歸以來首次有在任香港教區主教到訪北京。

今次訪京團亦包括副主教蔡惠民，訪京團會接觸當地其他主教、神職人員及教友，亦會探訪北京教區神哲學院、中國天主教神哲學院及內地負責宗教事務的相關單位。