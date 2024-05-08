觀塘線7.28四站停駛｜張欣宇認同工程迫切　否則易成計時炸彈

港鐵觀塘線4站將於7月28日停運及進行維修工程，曾任港鐵工程師的香港新方向立法會議具張欣宇稱，首先認同結構工程有迫切性，稱安全相關挑戰不應留予下一代。他指觀塘線通車至今40年，部份機件壽命為50年，雖然營運時沒有明顯問題，但如果不維修，將來可能造成風險，甚至有機會變成「計時炸彈」，問題會更不可控。



其次在技術層面，他表示牽涉高位工程，以及靠近列車通電系統，應沒有可能一晚完成工程，確實需要較長時間停止列車。他認為分段維修技術上有困難，「斬件」維修會有風險。



4站均是轉車站 可以由荃灣線、屯馬線到達

張欣宇認為雖然本次暫停觀塘線4站影響比較大，但本次停運的車站都是轉車站，可以經荃灣線、屯馬線到達，而並非4個港鐵站關閉。

7月28日是星期日，他指出周末人流不會集中上下班，希望港鐵及早提供充分資訊，並在荃灣線、屯馬線加密班次，亦希望乘客理解體諒，叮囑關鍵車站安排足夠人手引導乘客。

冀加快安排類似工程 不要拖幾年進行

此外，他希望今次工程令港鐵獲取經驗，將類似的餘下工程完成，不要拖幾年再進行。被問及類似工程會否都預期停駛一日，張欣宇稱相信類似工程，即更換組件等難以一晚完成，可能都需要更長時間，相信以後做法都是星期六夜晚收車開工、爭取星期一早上第一班前完成。

觀塘線部份車站將於7月28日停運及維修。(資料圖片)

周日施工或影響遊客 陳恒鑌冀做足宣傳

民建聯交通事務發言人、立法會議員陳恒鑌表示，本次港鐵維修旨在提高可靠性，有關安排相信造成影響，希望港鐵做足事前準備工夫。他指，雖然在星期日維修，但由於有不少遊客來港，可能遊客不清楚而影響出行安排，希望港鐵在口岸以及網上做足宣傳。

陳恒鑌表示，星期日相信對學生影響不大，但對必須要出行的朋友構成影響，希望安排足夠巴士接送市民，將影響減到最低。此外，陳恒鑌認為需確保工程不長於一日，希望港鐵做好提前安排，避免翌日（29日星期一）未能通車，影響市民周一上班。陳亦質疑太子站月台轉車設施能否應付人流，希望港鐵深入了解，避免造成混亂。被問及港鐵應否對受影響人手發放補償，陳稱期待港鐵對觀塘線居民有所表示，如有都可以及早公佈。

李慧琼料黃埔、何文田居民影響大

民建聯九龍中立法會議員李慧琼稱，估計對黃埔、何文田居民影響最大，雖然港鐵在星期日進行維修、提供巴士接駁服務，強調第一次維修不能低估影響。

李稱「智慧在民間」，敦促港鐵第一時間與地區人士充份溝通，例如到區議會聽取意見，同時希望地區提供更多意見。她敦促港鐵維修時間不能延長，稱一日維修都可以理解，但再延遲多一日影響會更大。