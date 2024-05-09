蔡若蓮訪京　指要打造「留學香港」品牌

教育局局長蔡若蓮率領香港高等院校代表團，昨日（8日）及今日（9日）一連兩日訪問北京，拜訪國家教育部，並到訪北京大學、昌平實驗室、亞洲基礎設施投資銀行總部和香港大學北京中心。



代表團今日拜訪國家教育部，與教育部部長懷進鵬會面。蔡若蓮指特區政府致力發展香港成為國際專上教育樞紐，重點策略包括推動香港與內地高等教育協同發展、鼓勵專上院校加強國際交流合作、支持本地院校提質擴容吸引更多非本地學生留學香港，並積極響應國家發展戰略，及早規劃高等教育未來發展方針與指標。

她表示，香港將繼續建基「一國兩制」下的獨特優勢，配合國家「科教興國」戰略，發揮好作為國際化橋樑與窗口的作用，協力打造「留學香港」品牌，以香港所長貢獻國家。

團員亦分享香港高校的優勢，以及他們在推動與內地及國際高校協作、加強價值觀教育、發展應用科學大學等方面的工作。

代表團在北京大學聽取北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫的主題報告分享。隨後，代表團與京港大學聯盟的內地成員代表會面，探討深化京港兩地大學在人才培養、招生就業和科學研究方面的交流和合作。

代表團昨日參觀昌平實驗室和亞洲基礎設施投資銀行總部。