夏寶龍會見楊潤雄　指要樹立「香港無處不旅遊」理念

國務院港澳辦主任夏寶龍今日（9日）下午會見文化體育及旅遊局局長楊潤雄一行。夏寶龍說，香港要樹立「香港無處不旅遊」理念，充份發掘旅遊資源，大力開發旅遊新路線新產品。



5月9日，夏寶龍會見楊潤雄一行。（港澳辦）

夏寶龍表示，在香港由治及興的新階段，發展好旅遊業對全力拼經濟、謀發展非常重要，充份值定特區政府為此作出積極努力。他指香港旅遊業發展要積極識變、應變、求變，多用新思路、新辦法解決面臨的問題，走高質量特色化之路。

要充份發掘旅遊資源 借鑑各地成功經驗

夏寶龍說，香港要樹立「香港無處不旅遊」理念，充份發掘旅遊資源，借鑑各地成功經驗，創新思路、優化政策，推動社會各方力量共同參與，大力開發旅遊新路線新產品，弘揚熱情好客之道，不斷提升服務質量，把香港「最佳旅遊目的地」的金字招牌擦得更亮。

他強調中央將繼續全力支持香港旅遊業發展，並堅信有「一國兩制」最佳制度保障，香港這顆璀璨的明珠一定會綻放出越來越絢麗的光芒。

去年11月16日楊潤雄訪京時，適逢夏寶龍南下與三名副司長會面，未獲親自接見，僅與港澳辦室務會成員向斌會面交流。當時港澳辦表示，充分肯定及支持楊潤雄帶領文化體育及旅遊局所做的工作。