三大精準扶貧群組包括劏房、單親、長者戶　合共有95萬人

政府向立法會福利事務委員會提交文件，指香港三大精準扶貧目標群組，即劏房住戶、單親住戶和長者住戶，合共約有95.08萬人。



2021年數據，全港有10.72萬個劏房，住戶有21.42萬人。（資料圖片/梁鵬威攝）

立法會福利事務委員會下星期一（13日）開會，政府提交扶貧委員會工作進展的文件，指根據最新數據，精準扶貧目標群組之中，劏房住戶有21.42萬人，單親住戶有21.33萬人，長者住戶則有55.53萬人，合共約95.08萬人。

21.4萬劏房住戶 四成初中及以下學歷

文件指，2021年全港有10.72萬個劏房，當中絕大部份租住私樓，人口約有21.42萬人。這些劏房住戶當中，超過七成為一至兩人住戶，18.9%為18歲以下兒童，比例高於香港整體比例的13.8%。

局方指，四份之三劏房戶為在職住戶，但學歷較低，約四成僅有初中及以下教育程度，近八成從事較低技術職位，而劏房戶的就業收入和住戶收入一般亦較低。劏房戶之中，有12%領取綜援，6.3%領取在職家庭津貼，25.9%領取教育津貼。

4.1%劏房沒有獨立廁所，33.9%沒有獨立廚房。（資料圖片/梁鵬威攝）

呎租中位數約42元 居住面積中位數65平方呎

劏房住戶的負擔亦較重，劏房的呎租中位數約為42元，遠高於公屋的6元，而租金佔收入比率為32.1%，遠高於公屋的11.8%。

劏房戶人均居所面積中位數為6平方米（65平方呎），遠低於公屋住戶的1.7平方米（126平方呎），近三份之二劏房有獨立廚廁，4.1%沒有獨立廁所，33.9%沒有獨立廚房。

2021年全港有7.2萬個單親戶，人口約有21.33萬人。（資料圖片）

21.3萬單親住戶 當中9.5萬個兒童

文件亦列出單親住戶的數據，2021年全港有7.2萬個單親戶，人口約有21.33萬人，當中有9.53萬個兒童。單親住戶之中，有46.3%居於公屋，約兩成半居住自置居所，11.3%住劏房。

這些單親住戶之中，有69.9%為在職住戶，25.4%非從事經濟活動住戶。局方指，單親家長之中超過九成處於25至54歲工作年齡，大部份為女性，但勞動參與率只有62.9%，明顯低於整體同齡女性的73.5%，無參與勞動人士之中，86.1%是因為要料理家務或無酬照顧他人。有24.8%單親住戶領取綜援，11.7%領取在職家庭津貼。

2021年全港有145.08萬名65歲及以上長者，有55.53萬人居住長者戶，涉及38.26萬戶。（資料圖片/左朗星攝）

55.5萬長者住戶 獨老戶比例55.8%

至於長者住戶方面，2021年全港有145.08萬名65歲及以上長者，佔整體人口20.5%，95.2%居於家庭住戶，另外的4.8%則是居住在安老或殘疾院舍。而有55.53萬人居住長者戶，涉及38.26萬戶。

長者戶之中，21.35萬戶為獨老戶，比例為55.8%，16.58萬戶為雙老戶，比例為43.3%。有6.65萬戶從事經濟活動，比例為17.4%，其餘31.61萬戶是非從事經濟活動，比例為82.6%。

有23.09戶長者戶只領取公共福利金，佔長者戶的60.4%，有7.12萬戶領取綜援，比例為18.6%，即有30.21萬戶或79%有申領上述兩項福利。沒有申領福利的長者戶有8.05萬戶，比例為21%。

有9500戶長者戶居於劏房。（資料圖片/梁鵬威攝）

僅三份一有人給家用 9500長者戶為劏房

37.9%長者戶居於公屋，共14.49萬戶，50.5%有自置居所，共19.32萬戶，11.6%租住單位及其他，有4.45萬戶，當中有9,500戶居住劏房，佔長者戶約2.5%。

文件分析，長者戶人口近八成已經退休，故82.6%住戶沒有從事經濟活動。其他協助方面，不足八份之一長者戶有聘請外傭，只有約三份之一有非同住人士定期給予金錢支援。