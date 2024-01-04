扶貧｜課後託管有逾50小學參與　兩區關愛隊今年開始探訪長者住戶

扶貧委員會今日（4日）到訪深水埗社區客廳，勞工及福利局局長孫玉菡亦有隨行，並向委員匯報其他精準扶貧項目的進展，包括共創明「Teen」計劃第二期已於去年10月推出，學員名額增至4,000名，並擴展至涵蓋中四學生、在校課後託管服務計劃。截至上月已有逾50間小學參與，政府將於今年首季起，以荃灣和南區作為試點，委聘關愛隊探訪或接觸獨老、雙老、及三老或以上的住戶。



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扶貧委員會今日下午到訪去年12月啟用的深水埗社區客廳，相關項目為期三年，為精準扶貧目標群組之一的劏房住戶，提供額外生活空間，設不同日常生活所需的設施，亦提供飲食營養、健體運動、家居安全等資訊及講座，同時按需要轉介合適的社區服務。當局預計，深水埗社區客廳將服務至少500個「劏房」住戶，全年服務約80,000人次。

勞工及福利局局長孫玉菡今日亦有隨行，並向委員匯報其他精準扶貧項目的進展，其中首期的共創明「Teen」計劃去年11月已舉行畢業典禮暨校友會成立儀式，完成計劃的學員已獲發5,000元獎學金以應用理財觀念，校友活動亦隨即展開。而第二期計劃亦於去年10月推出，學員名額增至4,000名，並擴展至涵蓋中四學生。

至於支援學生及家長的在校課後託管服務計劃，截至上月中，已有超過50間小學參與，分別位於九龍城、油尖旺、深水埗、觀塘、葵青、荃灣和元朗區。

此外，當局將於今年首季起，以荃灣和南區作為試點，委聘關愛隊探訪或接觸住戶成員全數是長者、即包括獨老、雙老及三老或以上的住戶，並將有福利需要的個案轉介至相關社會福利單位跟進。