夏寶龍澳門考察｜與社諮委飲茶　關心行業發展不均、勉推多元產業

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（14日）在澳門第二日考察調研行程，據澳廣視報道，夏寶龍與九位中區、北區社諮會委員交流和飲早茶，逗留約一個多小時後離開。有份飲茶的北區社諮會副召集人高岸峰稱，夏寶龍對社諮會工作給予肯定，並關心澳門行業發展不均、就業等問題。他稱，夏寶龍鼓勵政府和各社團要在多元產業和經濟轉型上多做工作，加強澳門與國家及區域間合作，推動經濟產業發展得更好。



之後，夏寶龍一行在早上約10時到達澳門政府總部。據了解，他與行政長官賀一誠，及特區政府官員座談交流，聽取特區工作滙報。政府總部周邊加強安保，多名警員在場。



夏寶龍到澳門考察，今早（14日）與澳門部分社諮委飲早茶（澳廣視圖片）

夏寶龍乘坐的專車約8時半抵達澳門中區一間酒樓飲，澳門行政長官賀一誠在場迎接，夏寶龍落車時向在場記者揮手打招呼。有份飲草茶的中區社諮會副召集人李仲言稱，夏寶龍十分關心澳門青年、長者和工人就業狀況，指示各社諮委要共同努力，優化更多社區關懷友善工作，做好居民與政府間意見交流的橋樑。

社諮委指夏寶龍寄語年青人多嘗試、把握機遇

同是中區社諮委的戴嘉萍稱，夏寶龍與社諮委會面，體現對社區治理工作的重視，又稱會面中氣氛輕鬆和互動感強。她引述夏寶龍提及，青年人是國家和澳門的希望，深合區和大灣區亦是機會處處，寄語年青人多作嘗試，珍惜和把握中央給予澳門的機遇，提升自我。另一名中區社諮委員朱愛莉稱，夏寶龍亦關心社會家庭問題，呼籲要做好家庭照顧，關懷兒童和長者。

另有社諮會委員認為，夏寶龍第二日首站行程便與社諮會交流，代表夏寶龍重視社區治理工作，交流過程輕鬆，互動比較強。

夏寶龍昨日下午抵達澳門，展開7日考察調研行程，了解澳門社會和經濟的最新發展情況。夏寶龍一行昨日到澳氹第四條跨海大橋「澳門大橋」考察大橋建造情況，晚上到禮賓府與賀一誠、行政、立法及司法機構負責人見面交流。今次是夏寶龍繼去年5月考察澳門4日後，再次到訪澳門。