夏寶龍抵澳門考察7天　視察跨海大橋　與行政立法司法負責人交流

港澳辦主任夏寶龍今天（13日）下午抵達澳門，展開7天考察行程，調研了解澳門社會和經濟的最新發展情況。夏寶龍視察澳氹第四條跨海大橋，並與澳門特首賀一誠、行政、立法、司法負責人會面，轉達國家主席習近平對澳門人的關懷及中央對特區施政工作的肯定。



夏寶龍今日（13日）下午抵達澳門國際機場，接載夏寶龍的車輛約下午3時 55分時駛出，機場周邊有多名警員。（澳廣視）

夏寶龍下午約4時離開澳門機場

夏寶龍今日（13日）下午抵達澳門國際機場，接載夏寶龍的小巴約下午3時55分時駛出，同車的包括澳門中聯辦主任鄭新聰，機場附近有多名警員在埸戒備。

夏寶龍行程第一站先視察澳氹第四條跨海大橋「澳門大橋」，陪同的包括行政長官賀一誠、澳門中聯辦公室主任鄭新聰、運輸工務司司長羅立文。（澳門新聞局相片）

夏寶龍視察澳氹第四條跨海大橋

夏寶龍行程第一站視察澳氹第四條跨海大橋「澳門大橋」，陪同的包括行政長官賀一誠、澳門中聯辦公室主任鄭新聰、運輸工務司司長羅立文。夏寶龍沿途聽取公共建設局局長林煒浩介紹大橋的概況、設計，以及未來投入使用後，對緩解澳門交通壓力、配合新區發展的作用。

夏寶龍與賀一誠會面，之後亦與澳門特區行政、立法、司法機構主要負責人交流。（澳門新聞局相片）

夏寶龍與賀一誠、行政、立法、司法負責人會面

隨後，夏寶龍與賀一誠會面，之後亦與澳門特區行政、立法、司法機構主要負責人交流，轉達國家主席習近平對澳門人的關懷，了解澳門各方面的最新發展情況，以及中央對特區施政工作的肯定。

夏寶龍與賀一誠會面，之後亦與澳門特區行政、立法、司法機構主要負責人交流。（澳門新聞局相片）

賀一誠：夏寶龍再次來澳考察彰顯中央高度重視

出席的包括澳門立法會主席高開賢、終審法院院長岑浩輝、行政法務司司長張永春、經濟財政司司長李偉農、保安司司長黃少澤、社會文化司司長歐陽瑜、運輸工務司司羅立文、檢察院檢察長葉迅生、廉政專員陳子勁、審計長何永安、警察總局局長梁文昌、澳門特區海關關長黃文忠，以及行政長官辦公室主任許麗芳。

賀一誠說熱烈歡迎夏寶龍時隔一年後再次來澳考察調研，認為此行充分彰顯習近平與中央對澳門特區的高度重視和大力支持。

澳門今年回歸25周年，8月將選出新一任行政長官。

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賀一誠感謝中央關心和支持 將妥善安排考察調研

澳門行政長官賀一誠早前表示，代表澳門特區感謝中央長期以來對澳門的關心和支持，熱烈歡迎夏寶龍相隔約一年再度來澳考察調研，特區政府將作出妥善安排，確保考察調研工作取得圓滿成功。

夏寶龍今年2月亦曾經考察香港7天，結束行程後未有隨即到澳門調研。他去年5月23日至26日曾經考察澳門，今年考察逗留時間較去年多3天。去年考察澳門期間，夏寶龍落區與一批愛國愛澳人士飲茶，又與賀一誠及特區行政、立法、司法機構主要負責人座談。

澳門政府今天（12日）表示，夏寶龍將於5月13日至19日來澳門考察調研，了解澳門社會和經濟的最新發展情況。（港澳辦）

夏寶龍去年對澳門發展提出六點要求

一、在全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針上展現更大作為

二、在維護國家安全上展現更大作為

三、在加強愛國愛澳力量建設上展現更大作為

四、在推動澳門經濟適度多元發展上展現更大作為

五、在做好橫琴開發這篇大文章上展現更大作為

六、在提升全面治理能力和管治水平上展現更大作為。