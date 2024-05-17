政圈風聲｜公務員加薪「重燃」希望？　問責班子政治智慧大考驗？

公務員薪酬趨勢調查初步結果昨日（16日）出爐，作為公務員隊伍今年加薪的重要指標之一，數據為不少公務員帶來「驚喜」，難怪多個主要公務團體已表態期望政府能跟足指標加薪。有政府中人稱，指標公布前，本抱有凍薪的心理準備，如今猶如「希望重燃」，認為現時的指標令政府、特首會同行政會議很難一刀切決定全面凍薪，令不跟足指標調薪有望成新選項，笑言：「至少有得加（薪）吖」！



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昨日公布的薪酬趨勢調查初步結果，經扣減遞增薪點後，三個級別的公務員薪酬淨指標分別為高級公務員4.01%、中級公務員4.32%和低級公務員5.47%，首長級公務員屬高級公務員的組別。儘管數據尚待各公務員評議會與薪酬趨勢調查委員會下週三（22日）開會確認，方能作實，但由多個主要公務員工會已表態期望政府跟足指標加薪，足見工會已「收貨」。

作為今年公務員調薪參考指標之一的薪酬趨勢淨指標（公務員事務局文件）

如今反而是政府如何「接招」。有政府中人透露，連續兩年錄得逾千億赤字，今年預算案仍是約480億元赤字預算，且預計下個財政年度的政府經營帳目依然入不敷支，政府財政連續幾年不理想；加上疫後復常的香港經濟並未出現想像中的「爆發式」復甦，不時有商戶結業消息傳出，本來對今年的加薪不抱期望，甚至做好凍薪的心理準備。

凍薪、不跟足幅度加薪均有先例

不過，昨日公布的三個未經工會確認的淨指標介乎4.01%至5.47%，卻令人「喜出望外」，因著實較之前兩次凍薪時的指標高出一大截。2020年初因反修例風波和疫情爆發夾擊下，指標錄得輕微增長，高層1.68%、中層1.98%，低層1.15%，政府決定凍薪。2021年疫情持續，指標呈現負數，高層-2.04%、中層-0.54%，低層-0.68%，政府決定再次凍薪。

雖屬主觀願望，但政府中人認為如此「靚數」，預料很難說服職方工會接受全面凍薪。相反，若政府照單全收按指標加薪，恐怕在現時經濟環境下，會引發輿情對政府財政的憂慮，加上部分選委界議員在審議預算案時已公開要求政府削減開支，方法包括要公務員減薪，如政府要滿足各方需要，不完全跟足指標加薪相信有望成選項。

而不跟足指標加薪也早有先例，2022年的薪酬趨勢淨指標顯示，高層公務員加幅7.26%、中層4.55%，低層2.04%，高層加幅不單高於中低層，且跑贏「通脹」，遭炮轟超「離地」。結果，政府決定全體公務員劃一加薪2.5%。

至於今次的具體操作，會否全體公務員劃一某個加幅、具體下調幅度、會否不同職級有不同處理等，仍言之尚早。

楊何蓓茵稍後將陸續與公務員工會討論加薪事宜（楊何蓓茵Facebook）

因為，當各公務員評議會下周三（22日）確認指標數據後，管職雙方進行首階段商討，公務員事務局向行會建議加薪方案時，除考慮薪酬趨勢調查淨指標，要顧及政府財政狀況、公務員士氣、香港經濟狀況、生活費用的變動和職方對薪酬調整的要求。預計最快6月初政府向特首會同行政會議提交建議，行會同意後，政府正式向職方提出本年度加薪方案，管職雙方再「討價還價」後，交行會終極拍板，期間商界的反應可能成為變數。

商界反應審慎

事實上，指標昨日公布後，有人力資源顧問認為數據數字偏高、不現實，憂慮對私人市場僱主帶來壓力外，但暫未見商界有太大反應。自由黨主席、批發及零售界立法會議員邵家輝稱，薪酬趨勢調查反映去年私人機構狀況，市民在新聞可以看到不少行業去年很難招聘員工，企業或需要加薪留人。

邵指，近大半年經濟增長不如預期、部分行業生意一般，正想方設法開源節流，惟成本持續增加影響競爭力，總括而言近期營商環境挑戰大。他表示，有一定數量機構會視乎公務員加薪調整員工薪金，惟經濟復甦進度未如預期，加上政府亦應考慮財政赤字、未來經濟發展狀況等，望政府謹慎考慮公務員的加薪幅度。由此可見，商界的反應相對審慎。

除了公務員，問責官員也會按每年丙類消費物價指數調整薪酬，根據政府統計處截至今年3月數據，丙類消費物價指數過去十二個月錄得介乎1.5%至2.4%升幅。若果公務員不跟足指標加薪，作為最高決策層的問責團隊對自身利益又該如何自處？最終能否達至一個「皆大歡喜」的方案，實在考驗以特首李家超為首的管班子的政治智慧。