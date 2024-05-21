復康巴士輪候時長　孫玉菡：92%輪候者3個月內有服務

審計報告指復康巴士載客率低，但拒載率高，立法會帳委會繼續討論有關報告內容。對於有客戶輪候時間長，勞工及福利局局長孫玉菡說輪候時間取決於很多因素，指有客戶堅持指定上落地點，但由於同地點申請人數過低，遲遲未能開設路線，因此要長時間輪候，同時強調輪候名單上的人士，92%在3個月內可獲安排服務。



復康巴士。（資料圖片/羅敏妍攝）

選委會議員簡慧敏在會議上說，截至去年底的登記用戶7120人，但關注每月平均使用固定路線服務只有1,000多人次左右，近年更有下跌趨勢，但輪候服務時間很長包括輪椅人士等高優次輪候人士的時間仍然很長。勞工及福利局康復專員王秀慧說，固定路線使用人數下跌受種種因素影響，包括用戶是否繼續返回中心、接受治療等，認為有關情況受疫情影響，預計逐漸復常後人數會回升。

孫玉菡說輪候時間取決於很多因素，視乎殘疾人士按自己需要求行哪一條路線，例如有個案要求從堅尼地城前往西貢，但營運商不一定能開通，個案亦未必願意接受附近路線。

疫情後工作模式改變 令平均使用人數下跌

運輸署首席運輸主任趙浩明分析，說疫情後工作模式有轉變，令每條線平均人次下跌，會和營運商商討整合。至於客量下跌但輪候時間長，他說開設固定服務路線的做法，是收集要求包括時間和目的地後，盡量集合要求編制路線，如客戶有指定要求，可能需要延長輪候時間，營運商亦要因應新要求時採購巴士，因而延長輪候時間。

運輸署署長李頌恩則指，輪候名單上有92%人成功在3個月內「上線」，由於固定路線屬於「共乘」安排，承認部份個案複雜，需要配合有關人士的網絡、上下班以及到院舍的時間等。

復康巴士（審計報告）

冀未來以電腦系統整合路線 改善服務

新民黨容海恩說「有車無人用，有人無車用」，關心現時為何出現錯配，以及要如何改善。趙浩明說營運商在整合時有困難，希望未來電腦系統能幫忙整合，包括執整相若的路線等，他又說營運商一直努力聘請巴士司機應對服務需求。

原有的營運商服務了40多年，新引進另一個有時間的營運商。簡慧敏問到為何一間營運商可以「無限期營運」，王秀慧解釋道該營運商八十年代起提供復康巴士，亦可透過更新諒解備忘錄延續安排。至於另一個有時限的營運商，她說因為是新引進，要留意營運情況，要集中注意表現，因而設期限檢視服務。