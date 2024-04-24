審計報告｜復康巴電話預約遭拒增一倍　也有極端1人乘車12人陪坐

審計署發表最新一份審計報告，內容涵蓋復康巴士服務，其中就電話預約服務，署方發現在近五年，服務接獲的用車要求增加28%，同期拒絕用車要求次數則急增102%至2.1萬次，而該段時間的平日平均有9至42架車輛處於備用狀態。



此外，由於電話預約服務現時未就陪同者人數設限，署方發現有部份極端個案，曾出現一人乘車、12人陪同的情況。署方建議運輸署就上述情況，要求營運商提高車輛使用率，以應對需求，並檢討是否需要就陪同者人數設上限。



審計署發表最新一份審計報告，內容涵蓋復康巴士服務。（資料圖片）

最新一份審計報告，內容涵蓋復康巴士服務。現有復康巴士服務主要分三類，包括固定路線服務、電話預約服務和穿梭服務。前兩項服務現由營運商A營運，在2022/23年度獲得1.12億元資助額；而穿梭服務則由營運商B提供，同一年度所獲資助額為1,300萬元。

審計報告指出，就電話預約服務，在2019年至2023年期間，接獲的用車要求由13.6萬次，增加28%，至17.5萬次；然而，拒絕用車要求的次數也由1.1萬次，增加102%，至2.1萬次，而該段時間的平日平均有9至42架車輛處於備用狀態，建議運輸署要求營運商提高車輛使用率，以應對需求。

據2023年1月至9月的記錄，27807次已完成的「大組（即5人或以上）的乘客預約中，有25%最後則只有4名或以下乘客，並有30%只有1至2人乘車。營運商曾稱已設處理機制，惟因人手不足而未能施行。

此外，署方也指出，電話預約服務現時未就陪同者人數設限，在2023年1月至9月的記錄中，在88852次用車要求中，有2201次、即2%，每名使用者有最少三名陪同者，其中338次每名使用者更有五名或以上陪同者。而在其中三宗極端個案中，更出現過一名使用者、12名陪同者的情況。

署方建議運輸署就上述情況，要求營運商調查「大組」預約乘客數目有落差的情況，並檢討是否需要就陪同者人數設上限。

至於固定路線服務，審計報告指出，在2023年有121條路線，雖較2019年的106條增加14%，惟每月平均用戶人數則較2019年的1409名，下跌9%至1283名。而每條路線實際平均乘客人次也有下跌，由2019年的4139人次，減少30%至2023年的2912人次。

同時，審計報告指出，截至2023年9月30日，在固定路線服務輪候名單上有98名申請人（包括陪同者），其中8人已輪候逾一年，最長輪候時間為22.7個月。

審計署也引述相關營運商稱，如用戶連續兩個月每周乘車次數少於獲安排次數一半，而無合理解釋，便會跟進該用戶情況。

惟署方發現，於2023年9月至11月的乘車記錄中，有154名用戶連續三個月每周乘車次數少於獲安排次數一半，惟沒有文件顯示營運商曾作妥善跟進。在上述三個月的記錄中，也有17名用戶連續三個月未有乘車，當中7名未有文件顯示營運商曾作妥善跟進。

署方建議，運輸署要密切監察固定路線服務營運情況，並要求營運商檢視現行路線編訂，並向未達用車次數要求的用戶作出跟進。

12條醫院路線有3條平均每次車程乘客人次少於1

就穿梭服務，署方發現2023年12條醫院路線中，有3條平均每次車程乘客人次少於1，且80%或以上車程沒有乘客；而需要預約的五條旅遊路線，在2023年提供195次服務，其中72%均為大嶼山線服務，遠高於其他四條路線。

署方則建議運輸署，要求營運商加快完成就載客量低的醫院路線進行服務表現檢討，並制訂改善措施，亦要採取措施提高使用率偏低的旅遊路線。