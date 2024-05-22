立法會首讀改法例過時用字草案　刪去包括女皇陛下、總督等字眼

立法會今日（22日）就《2024年成文法（雜項規定）條例草案》進行首讀，草案建議就多條條例作出修訂，刪去過時及已不適應本港憲制地位的條文字眼，包括「女皇陛下政府」、「總督」、「維多利亞」、「立法局」等字眼，及以「特區政府」取代「官方」（英文文本內的「Crown」）等。



政府提草案建議刪除法例中的過時字眼（資料圖片）

署理律政司司長張國鈞表示，律政司每隔一段時間就會提交《成文法（雜項規定）條例草案》，以綜合條例草案的方法，對多條條例有效率地作出修訂，且是屬於輕微、技術性及無爭議的修訂，但有助於更新或改善現行的法例，這樣可以免去為每一條只涉及少量修訂的條文，逐一申請提交法案檔期的需要。

他續稱，自上一條條例草案在2020年獲立法會通過後，政府認為現在有需要再提出草案，以對不同條例作雜項修訂，更借這個機會對一些不切合香港特別行政區憲制地位的提述，在多條條例中作出簡單、直接的適應化修改，並以綜合方式廢除若干條例當中過時條文或提述。

他指，條例草案分為15部分，建議修訂大致可分為兩組，第一是不含法律適應化的修改，即是第2至13及第15部，共處理約20條主體條例及12條附屬法例。其次是含有法律適應化的修改，即第14部，共處理約19條主體條例，及44條附屬法例。