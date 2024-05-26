首都會所合約爭議｜被質疑圍標　港鐵：指控不實　有證據歡迎投訴

日出康城首都一名業主醞釀罷免業主附屬委員會，包括委員會主席方國珊，並成立「首都真業主團隊」，指控方國珊在會所服務招標上涉嫌圍標，篩走一個2,300萬元的承辦商，導致業主承受新承辦商高違2,990萬元的合約，較現時多出數百萬元。方國珊日前發律師信反指誹謗，並向《香港01》稱冤枉：「人哋係大公司跟規矩做嘢，唔通我同誠哥（李嘉誠）傾圍標咩！」



事件最新發展到港鐵發聲明，反駁招標過程中從來沒有收到2,300萬元標書，「圍標」不實指控嚴重影響客務處聲譽，表明如有懷疑歡迎提出確實證據投訴。



港鐵物業管理公司被質疑圍標

港鐵物業管理公司首都客務處發聲明，提到近日有個別人士及候選人，在宣傳品、網上平台、甚至媒體報道中指客務處篩走一間報價2,300萬元的會所服務合約標書，並有「圍標」之嫌。

港鐵物業管理公司首都客務處發聲明，反駁首都會所服務合約「圍標」指控不實。

港鐵：指控不實 有證據歡迎投訴

客務處說招標過程中從來沒有收到2,300萬元標書，不實指控嚴重影響聲譽，提到屋苑多年來的大型合約，包括保安、清潔、會所及升降機服務的招標安排，均與業主附屬委員會商議後登報公開邀請投標，有按照法例及屋苑公契的採購程序，表明如任何人士對採購程序有懷疑，「歡迎提出確實證據」向客務處或相關執法機構投訴。

消息：2,300萬元合約承辦商拒交文件 沒有進入招標程序

至於「首都真業主團隊」稱有一個報價2,300萬元的承辦商被篩走。消息指該入標公司拒絕遞交財務報表等文件，因此未能通過資格審查，所以亦沒有進入招標程序。