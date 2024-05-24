首都會所合約爭拗　業委會發律師信告誹謗：有人發放失實言論！

日出康城首都一名業主醞釀罷免業主附屬委員會，包括委員會主席方國珊，並提出多項指控。然而當中有不少疑點，例如建議重新招標時需要登報招標，但據了解，管理方過往一直有按規矩登報招標，這項要求似乎是無中生有。



事件涉及一份出價2,990萬元的會所標書，據了解回標公司為長江集團旗下附屬公司萬泰。被指圍標的方國珊向《香港01》大呼冤枉：「人哋係大公司跟規矩做嘢，唔通我同誠哥（李嘉誠）傾圍標咩！」



就住多項指控，方國珊周三（22日）已經發出律師信指該業主及相關團隊誹謗，指「現屆業委會服務屋苑多年，對於個別人士，發放失實及誹謗現屆業委會言論，疑有可能藉詞博取簽名授權，我們一眾委員感到非常痛心，無奈下才發出律師信，以正視聽。」並引用資料逐點反駁。



方國珊批「首都真業主團隊」說法失實，已經發出律師信指對方誹謗。（資料圖片/李宇婷攝）

將軍澳多個屋苑近年都有不同程度的管理問題，例如都會駅和日出康城領都，到分別因升降機招標而有巨大爭議，引致將軍澳居民對標書特別敏感。今次提出罷免的業主是前民主黨成員兼將軍澳民生關注組成員張志董，他曾在2020年襲擊管理處女經理，2021年認罪被判罰3,000元，並須向受害人賠償5,000元醫藥費。

較舊約高42% 人力成本上漲是主因

張志董及「首都真業主團隊」指，今次會所招標的承辦商出價2,990萬元，較舊合約的2,106萬元增加884萬元或42%。

據了解，會所合約費用上升的其中一個原因，是因為人力成本上漲。2022年君臨天下會所發生遇溺事件後，港鐵加強了住宅會所泳池的安全措施，增加了會所及救生員的人手編制。全港救生員一向短缺，要請多些人手自然薪金也需要上調，因此費用上升。方國珊強調，「我都反對個標價高」，又指99.9%投票業主已經投下「重新招標」，之後再次向9間承辦商招標，但僅有1間即現有承辦商「回標」，並延續會所服務兩個月，正檢視如何減省成本。

至於2,990萬元是否偏高？《香港01》收到日出康城另外期數的會所近期的標書記錄，該期數會所人手與首都相約，投得標書的承辦商標價約為3,200萬元。

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有低報價標書被篩走？ 欠交文件故沒進入程序

「首都真業主團隊」稱有一個報價2,300萬元的承辦商被篩走。消息指該入標公司拒絕遞交財務報表等文件，因此未能通過資格審查，所以亦沒有進入招標程序。

「首都真業主團隊」批評，2023年5月方國珊團隊上任，到2024年3月22日才召開本屆第一次會議，討論會所合約到期事宜。方國珊表示，首都業委會去年至今開了62次會議，今年9次會議之中就包括涉及「主力牆」事件的會議，並非對方所講「當選一年才召開第一次會議」。

年年加管理費？ 7年內有4年沒加

「首都真業主團隊」稱最新每呎管理費為3.95元，而方國珊提供的數據為2.95元，兩者存在差距，原因是「首都真業主團隊」以實用面積計算，不過首都是在一手住宅銷售條例生效前開售，方國珊計算歷史數據時，統一以建築面積計算，得出15年間由2.15元上升至2.95元，上升0.8元或37.2%，因此雙方是以不同計算方法呈現數字。

至於有指首都「多年加管理費」，並稱近年每年都加，方國珊指管理費過往7年之中有4年沒有加價。首都管理費15年複合年增長2.13%，方國珊強調，15年間最低工資上升了42.9%，物價亦每年上升1至5%。

方國珊表示2023年1月至2024年3月開了53次例會，2023年4月至2024年3月亦開過9次會議，當中包括討論全港注目的「主力牆」事件，並非「首都真業主團隊」所指「當選一年才召開第一次會議」。

▼方國珊製作「懶人包」解釋業委會申請資格項目及管理費增長▼



通告稱有設施停用 方國珊：失實，會譴責佢

管理處近日在大廈大堂貼出通告，只有部份會所設施受到事件影響維持有限度服務，方國珊強調這次是管理公司說法失實，「會譴責佢」，強調會所設施不會停運。

大廈公契：公司業主代表可擔任業委會委會

「首都真業主團隊」指方國珊不是首都業主及居民，而是公司業主的委任代表，質疑能否擔當業委會委員。按照日出康城大廈公契，業主及業主授權代表均可出任業委會委員，當中包括公司業主代表、業主家屬和租客，因此按公契方國珊合資格成為委員。方國珊回應不是業主一事時說，團隊6人之中有5人是業主，而她亦是公司業主代表，為首都提供工程方面的意見，團隊「開邨」至今盡心盡力有目共睹。

會所事件令首都居民陷入困擾，方國珊表示，周三已經發出律師信，指控「首都真業主團隊」誹謗。