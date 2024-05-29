九展重建｜約1.1萬平方米作展覽場地　甯漢豪：九東設施供應不減

九龍灣國際展貿中心營運至6月30日後，展開重建，有議員關注對演藝和展覽設施減少帶來的衝擊。發展局局長甯漢豪今日（29日）在立法會回應議員質詢時說，業權人承諾在重建項目中，保留約一萬一千三百平方米樓面面積作展覽場地，符合分區計劃大綱圖規定，預計是室內空間。



九展將重建提供住宅和商廈（九龍灣國際展貿中心網站相片）

現時設有表演場地、戲院、食肆和寫字樓，當中包括選舉事務處辦公室的九龍灣國際展貿中心（九展）獲多個財團以約100億元購入，去年初向城規會申請重建獲批，預計將重建為4幢16層高商業物業，另設3層地庫及3層基座，總樓面共176.78萬平方呎。

立法會議員鄧家彪關注九展重建對九龍東舉辦文化、體育、旅遊、演藝娛樂、會議、展覽及宴會等活動有何影響；九龍東有否室內場地能夠吸納該等活動；政府有否評估九龍東將欠缺室內大型綜合會議展覽場地，是否符合作為第二個核心商業區的定位。

甯漢豪回應指，九展業權人承諾重建項目中，保留約一萬一千三百平方米樓面面積作展覽場地，以符合分區計劃大綱圖的規定，換言之，據適用於有關土地法定規劃要求和重建方案，九龍東的展覽設施供應不因重建減少，而重建最遲2028年完成，但相信重建期間社區對原九展設施的需求，有其他設施能吸納。

以會議展覽專用場地為例，甯漢豪指亞博館和會展合共提供超過15萬平方米會展面積，政府正推動會展中心和亞博館增建面積四成至約22萬平方米，輔以酒店和不同設施。

選委界馬逢國指，九展原本有四個表演場地，而北角地標新光戲院亦業權易手，日後不再用作表演場地，即本港失去五個民營表演場地，而政府增加的是官營場地或非專用場地，對業界很大的衝擊，要求交代未來會否制定體演場館大綱。

甯說現時趨勢希望政府規劃時不會寫得太死，規劃圖上某個地帶屬商業用途，亦可以作文娛用途，至於政府是否要做引導角色，包括地契和規劃圖施加要求，要小心衡量地塊是否適合，否則有關人士可能要就改用途提申請，花較多時間。

至於現時九展提供一個可容納3600個座位的表演場地，重建後會否提供相關場地。甯漢豪指交由市場決定。

旅遊業界姚栢良則指，展覽場地不足影響競爭力，又指政府的回覆往往以會展和亞博擴建作回應，會展擴建最快2034年落實，追問亞擴建的具體時間表。商經局副局長陳百里說，正檢視北大嶼山防疫控制中心後續用途，擴建時間不會如會展的工程般長，適時會公布細節。