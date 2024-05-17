九展重建有變數、轉軚改綜合發展　寫字樓削八成　增建住宅1881伙

億京發展及資本策略（0497）等財團在2021年6月以約100億元，向合和實業買入的九龍灣國際展貿中心（九展），早前於大樓內張貼結束營運通知，將營運至2024年6月30日。該項目早前向城規會申請重建為商廈項目並已獲批，預計將重建為4幢16層高商業物業，另設3層地庫及3層基座，總樓面共176.78萬平方呎。不過發展商最新向城規會提出新方案，轉軚申請申請作住宅、商業及及工業展覽館等綜合用途，提供1,881個住宅單位。



據新方案內容，九展將作綜合發展，重建作住宅、商業及工業展覽館、社會福利設施及學校用途，略為放寬建築物高度限制。項目將以地積比率6.144倍重建，總樓面約1,473,490平方呎，當中住宅樓面共約924,290平方呎，佔整體約62.7%，物業高度為主水平基準以上140米，涉及6幢樓高36至39層住宅大廈，另設兩層地庫。

↓↓九龍灣國際展貿中心新發展方案↓↓

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商用樓面方面，涉及樓面約549,200平方呎，當中寫字樓佔約292,033平方呎，較之前獲批方案大減約1,133,546平方呎，大幅減少約79.5%；至於食肆等零售樓面約95,209平方呎，比之前大幅減少約132,453平方呎或約58.2%。

工業展覽館樓面維持約121,474平方呎，擬興建一幢樓高29層辦公大樓及1幢6層高混合大樓，設置日間護理中心、安老院舍及學前單位社工服務等。整項目提供約858個車位。

↓↓九龍灣國際展貿中心新發展方案↓↓

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九展早前貼通告指營運至6月30日

事實上，九展早前已貼出結束營運通知，將營運至2024年6月30日。又指在此期間繼續如常提供服務，並感謝各租戶、客人一直對九展的支持，期待在未來以全新面貌與大家相見。

惟億京及資本策略等收購九展後，發展商一直部署重建為商廈項目，不過近年全港寫字樓市道轉差，各區商廈空置率一直處於高水平，市場一直盛傳九展重建商廈計劃或有變數。

有網民於網上討論區發帖文，指九展已貼出結束營運通知，將營運至2024年6月30日。（連登討論區相片）

相關文章：全港商廈空置樓面2110萬呎 空置率14.9% 相等於超過10幢ifc2

據差估署最新公布的《香港物業報告2024》，截至2023年底，整體寫字樓空置樓面高達約2,110萬平方呎，空置率達14.9%。全港商廈空置樓面約2,110萬平方呎，規模相當於超過10幢中環ifc 2（ifc 2 總樓面約200萬平方呎）。

而以地區劃分，觀塘區甲級寫字樓空置樓面最高，涉約327.9萬平方呎，甲廈空置率達18.7%。

九展內提供表演場地、食肆、及寫字樓等。（九龍灣國際展貿中心Facebook相片）

九展於1995年竣工，至今落成不足30年，該項目總樓面高達176萬平方呎，用作寫字樓及活動場地，過去不少舉辦大型活動，當中包括在2009年東亞運動會舉行女子英式桌球賽事。而在近年則不時成為演唱會場地，包括舉辦人氣組合MIRROR、男歌手張天賦（MC）的演唱會。

1995年落成 舉辦多項大型活動

至於項目租戶方面，其最知名為租客為電視台ViuTV，佔用整個項目約7萬平方呎樓面，當中有一半樓面位於商場E-Max區域，以作影視製作工作室。

發展商在早前曾向城規會申請重建為3幢商廈，提供共約177萬平方呎樓面，當中有12萬平方呎將作展覽或有關用途，該方案在2023年3月獲城規會批准。

據早前城規資料，上述申請地盤面積約239,826平方呎，擬以地積比率約7.4倍發展，略為放寬其建築物高度限制由主水平基準以上100米到主水平基準以上140米，增幅達40%，以興建3幢樓高23層至25層、主水平基準上135米至140米的商廈，總樓面面積約1,774,715平方呎。

其中1座、2座物業為相連商廈，與3座商廈提供不少於30米的樓宇間距。3幢商業大廈設有一層平台花園、3層作為工業展覽及商業零售用途的平台層、另設兩層地下層，作為停車場及機電設施。根據申請地點的地契，與展覽／與貿易有關用途的總樓面面積須不少於121,474平方呎。整個項目提供664個車位。

而在2023年6月份，屋宇署又就上述項目批出建築圖則，不過發展方案與向城規會遞交的方案並不相同，獲批的建築圖則涉及4幢16層高商業物業，另設3層地庫及3層基座，總樓面共176.78萬平方呎。

↓早前城規會發展方案↓

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億京等財團兩年半前100億買入

資料顯示，九龍灣國際展貿中心（E-MAX）原由合和實業持有，為綜合式物業，於2019年推出市場放售，估值高達150億元，項目最終在2021年6月份由億京發展及資本策略等財團以約100億元購入，每呎樓面約5,600元。現時九展內有表演場地、戲院、食肆、寫字樓及停車場等，ViuTV影視製作工作室亦設於九展內。