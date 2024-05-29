北上熱潮打擊　房委會轄下公屋商舖空置率3.92%　近年較高水平

民建聯立法會議員劉國勳提出口頭質詢，了解公共屋邨商業單位經營環境。署理房屋局局長戴尚誠回覆，指部份屋邨受到北上消費熱潮和網購影響，有超市考慮縮減租用面積以減輕租金壓力。



戴尚誠又表示，房委會轄下商業單位一般都會公開招標，若開業後經濟情況未如預期而要求寬減租金，會影響投票制度的公平性，房委會密切留意情況，並為商戶提供協助。



截至2024年4月底，房委會轄下零售設施空置率為3.92%。

截至2024年4月底，房委會轄下零售設施空置率為3.92%，是近年較高水平，但低於私人市場的6.6%。

戴尚誠指，這些商業設施主要為居民提供必需品和服務，部份屋邨商場租戶生意可能為季節性波動，而網購盛行及北上消費熱潮，亦影響了市民消費模式。

部份租約長達6年 劉國勳問能否中期檢討

劉國勳指不少商戶經營困難，寧願關門不營業，認為租金昂貴是重要問題。他說街市營運商、超市和酒樓一般租約為期6年，能否增設中期檢討制度，令租金貼近實際情況。戴尚誠回應指，疫情期間已經為租戶提供51個月租金寬免，共寬減約75%租金，強調亦要平衡房委會的財政負擔。

截至2024年4月底，房委會轄下零售設施空置率為3.92%。（資料圖片/張浩維攝）

此外，新民黨立法會議員容海恩亦提出口頭質詢，查詢房委會轄下屋邨非住宅單位的空置率。戴尚誠表示，房委會轄下有133個屋邨或屋苑，當中58個屋邨或屋苑有小量空置舖位，有52個屋邨或屋苑舖位空置不超過12個月。但安基苑一個原為西醫診所的舖位空置長達24個月，經歷16次招租仍未能租出。

房委會未來5年再增加6.35萬平方米零售面積

戴尚誠說，房委會轄下零售面積持續增加，2024年3月底有約30.6萬平方米，較3年前增加約3.14萬平方米，而5年內亦會再增加6.35萬平方米。然而由於消費模式改變，部份商戶退租，房委會預期在商舖租務上會有更多挑戰，指會視乎社區情況，新落成的屋邨未必會附設街市。