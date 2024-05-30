民研丨47%市民信任政府較年初下跌　「生活無憂無慮」評分最低

香港民意研究所發表民意調查，有47%受訪市民表示信任政府，較今年初下跌5個百分點。不信任的比例為39%，較年初上升4個百分點。



民研在5月6日至13日以電話訪問765個市民，有47%受訪者表示信任政府，較1月2日至12日的調查52%下跌5個百分點，是2022年7月以來最低。表示不信任的人有39%，較1月調查的35%上升4個百分點，是2022年5月以來最高。信任淨值為8個百分點，較1月的17個百分點下跌約8個百分點，是2022年6月以來最低。

對香港前途有信心 較1月跌7個百分點

被問到對香港前途信心，45%受訪者表示有信心，較1月調查的52%下跌7個百分點，是2022年8月以來新低。有51%表示沒有信心，較1月調查的45%上升6個百分點，是2020年8月以來新高。信心淨值為負6個百分點，較1月的7個百分點下跌12個百分點，是2022年2月以來新低。

「生活無憂無慮」僅3.83分 按年大跌0.65分

民研亦問到十項社會幸福指標，只有「司法程序公正」微升，最新為5.31分，較2023年5月3日至18日的5.25分微升0.06分，是2021年11月有紀錄以來最高。

然而其餘9項指標評分均下跌，當中又以「生活無憂無慮」跌幅最大及最低分，只有3.83分，按年下跌0.65分，亦是十項指標之中唯一只有「3字頭」評分。