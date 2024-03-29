民研：陳茂波公布預算案後民望大跌　楊潤雄支持度呈負數

香港民意研究所公布最新的司局長民望調查，大部分均出現下跌，其中財政司司長陳茂波在發表新一份財政預算案後，支持度評分為46.6分，較三個月前大跌近10分，創2022年3月以來新低，其支持率為49%，反對率為41%，民望淨值為正9個百分點，大跌37個百分點，創2022年2月以來新低。



至於局長當中，文化體育及旅遊局局長楊潤雄支持度淨值為-18個百分點，較去年9月下跌20個百分點。



香港民研本月4至7日以電話訪問667名18歲或以上香港居民。三名司長中，除陳茂波民望出現顯著跌幅，政務司司長陳國基的支持度評分為43.6分，較三個月前跌3.6分，支持率也下跌六個百分點，只有42%。至於律政司司長林定國的支持度評分為43.7分，下跌3分，支持率下跌5個百分點，跌至48%。

2局長支持度呈負數 創上任新低

至於局長方面，唯有教育局長蔡若蓮及楊潤雄的支持度淨值為負數。楊的支持度淨值為-18個百分點，較去年9月大跌20個百分點。而蔡若蓮則支持度淨值則為-8%，較去年九月下跌6個百分點。兩人的支持度淨值均創上任以來新低。

而主力推動垃圾徵費計劃的環境及生態局長謝展寰，其支持度淨值為2個百分點，下跌19個百分點。支持度淨值同樣創上任以來新低。

不過，也有部分局長的支持度有上升，當中運輸及物流局局長林世雄的支持度最高，有36%，也是支持度升幅上高的局長，上升14個百分點，也是他上任以來的新高。其他支持度上升的局長還有公務員事務局局長楊何蓓茵、醫務衞生局局長盧寵茂、創新科技及工業局局長孫東和政制及內地事務局局長曾國衞。