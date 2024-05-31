謝振中上任新聞統籌專員　議員料能發揮公關作用

行政長官辦公室委任謝振中為新聞統籌專員，6月1日上任。新聞統籌專員懸空近7年後再有人上任，多名立法會議員均表示，預料謝振中可發揮政府公關的作用。



陳健波表示，謝振中上任後，宣傳政府政策時可採用比較貼近市民想知道的角度。（資料圖片/林靄怡攝）

陳健波：謝振中應對傳媒十分有經驗

行會成員、立法會議員陳健波表示，2019年反修例期間，謝振中經常面對傳媒提問，認為他十分有經驗，宣傳政府政策時可採用比較貼近市民想知道的角度，期望政府藉此提高整體團隊的宣傳溝通技巧。

他表示，本屆政府在政策宣傳方面有進步，但「講嘢都可以再直白啲、簡短啲」，又稱可能政府每次想詳細表達政策，惟市民注意力始終有限，太多官腔難以達到效果，亦未必能準確宣傳政府想市民得知的事宜。對於政府再次委任新聞統籌專員，陳健波認為是一件好事，證明本屆政府更為重視公關工作，料謝振中可發揮到作用。

陳克勤表示，新聞統籌專員要加強與局長、常秘溝通，更好地帶出政策訊息。（資料圖片/黃浩謙攝）

陳克勤指是按工作經驗人任

行會成員、民建聯立法會議員陳克勤指，謝振中本身從警隊調配到特首辦傳訊經理時，明顯表現已經得到特首賞識，本次擔任新聞統籌專員是名正言順，是按以往經歷、工作表現升任。

至於新聞統籌專員屬首長級第4級（D4），會否未能統籌更高級的部門。陳克勤表示，公關、宣傳工作是政府整個團隊進行，本屆政府強調對外宣傳工作，料局長、常秘都了解。他續稱，其實部門做了好的政策，都想更好地對外宣傳，而新聞統籌專員就是協助部門發放資訊，料職級不是最大問題，而是要加強與局長、常秘溝通，更好地帶出政策訊息。