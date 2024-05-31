謝振中出任新聞統籌專員　職級兩級跳月薪加至少4萬

為強化政府政策對外解說和說好香港故事，政府宣布已覓得新聞統籌專員人選，現任特首辦傳訊經理謝振中會出掌此懸空近七年職位，成為特首貼身公關大員。新聞統籌專員屬首長級第4級（D4），現時屬D2的謝振中職位兩級跳，至少加薪逾4萬元。今次也是近18年來，新聞統籌專員人選不再外求。



消息人士指，再次委任新聞統籌專員是為了加強政府政策對外解說，並配合說好中國故事、說好香港故事的目標。消息人士分析指，如細看新聞統籌專員職責，實屬政府施政的核心內圍，人選的首要條件是要深得特首李家超信任、曾與李家超共事，熟知李行事作風、且有與傳媒打交道和監察輿情經驗，謝振中正好符合以上三大先決條件。



警隊出身的謝振中將出任新聞統籌專員。（資料圖片／賴雯心攝）

行政長官辦公室發言人公布，謝振中將於6月1日就任新聞統籌專員。新聞統籌專員負責就重大政策計劃出台事宜，制定新聞資訊、公共關係及媒體策略，並協調時間表；聯繫傳媒；與政府新聞處處長和各局新聞人員緊密聯繫，確保重大政策的新聞資訊和公共關係策略有效執行；關注公眾和傳媒的反應和網絡輿情；以及協助策劃和執行涉及傳媒採訪的行政長官公職活動。

發言人讚揚謝振中出任特首辦傳訊秘書期間，為行政長官制訂公共關係策略，策劃行政長官的公職活動，以及管理行政長官的社交媒體安排等，表現出色，有信心他在新聞統籌專員的崗位上，作出優越貢獻。

消息人士指，隨著謝振中出任新聞統籌專員，加上工作關係密切的政府新聞處處長也已由落實《基本法》23條本地立法「女功臣」保安局前副秘書長廖李可期接任，特首辦內部新聞團隊近日亦進行人事更替，全新的政府核心傳訊和公關團隊已成形。

非傳媒人出身 以「四點鐘謝sir」身份廣為人識

新任新聞統籌專員謝振中並非「科班」出身傳媒人，公眾對他印象最深的必然是2019年反修例期間，他以總警司身份代表警隊發言，主持每天的例行記者會，在爭議事件中為警隊護航，有「四點鐘謝sir」的稱號。現年49歲的謝振中，1999年加入警隊，先後任職投訴警察課、公共關係科等。2020年調任葵青區指揮官，2022年2月因抗疫需要由警隊調任保安局首席助理秘書長，主要應對傳媒就抗疫的查詢、至製作資訊包給隔離人士。

李家超早有意再覓新聞統籌專員 謝振中借調候任特首辦支援

李家超2022年成為回歸後首位紀律部隊出身的特首，同樣出身警隊的謝振中也加入候任特首辦，但主要職責與警政無關，反而是著手羅致相關人才，為李家超於「七一」上任後即能觀察輿情收風、打公關輿論戰做準備。李家超就任後，謝振中出任特首辦傳訊秘書，職級屬首長級D2，但謝仍保留警務人員身份，以借調形式到特首辦工作，專責媒體宣傳工作。消息又指，早在李家超就任持首後，已有意重新委任新聞統籌專員。

出任新聞統籌專員，謝振中屬升職加薪，其傳訊秘書職位屬首長級D2，現時薪酬介乎189,150至206,700元之間，職級跳兩級至D4的新聞統籌專員，月薪可上調至249,500元至264,800元之間。

職責包括確保重大政策新聞資訊及公共關係策略獲貫徹執行

政府於1999年開設新聞統籌專員一職，根據政府當年向立法會介紹新聞統籌專員職責包括：輔助行政長官工作，並負責就重大政策計劃出台，制定新聞資訊和公共關係策略；協調重大政策計劃出台時間表；與政府新聞處處長和主要官員的新聞秘書緊密聯繫，以確保重大政策的新聞資訊及公共關係策略得到貫徹執行，並監察公眾及傳媒反應；策劃和安排行政長官參與的公職活動，包括發表演說、海外訪問、巡視社區、與編輯和記者會面，及出席記者會；代表行政長官與本地及國際傳媒聯絡；於需要時擔任行政長官發言人；及管理行政長官辦公室新聞組的工作。

首任新聞統籌專員職級等同決策局局長

事隔七年再次有新聞統籌專員，D4職級等同決策局的副秘書長職級，與首任專員的首長級第八級等同決策局局長，有一段距離，但反映提出開設此職位的時任特首董建華對公開策略的重視。由於專員職責包括統籌各項重大政策公關策略，令首任新聞統籌專員林瑞麟被外界稱為林D9或「超級局長」，暗示其職權實質「凌駕」一眾局長，方能發揮協調各政策局的職責。

2002年政府推行問責制，林瑞麟亦脫離公務員行列，當上政制及內事務局局長，專員職位一度懸空。及至曾蔭權接替任期中途因腳痛下台的董建華出任特首後，他在施政報告提出特首辦要重組架構，建議保留新聞統籌專員職位，但職級下調至首長級第4級，當時新職位訂明是常額/非公務員職位。

根據當時向立法會提交的文件，新聞統籌專員可由公務員調派出任，或採用直接聘任方式，由非公務員出任，做法與政策局局長新聞秘書聘任安排相若。如採用直接聘任方式，由非公務員出任的新聞統籌專員可享的薪酬、附帶福利和約滿酬金，將相當而不高於首長級薪級第 4級公務員當時可享有的水平。專員須受《公務員事務規例》、有關品行和避免利益衝突等規定所約束，但不屬公務員體系，會隨行政長官離任而離職。

之前三任新聞統籌專員皆非公務員

此後的三任新聞統籌專員皆非公務員出身，包括2006年的資深傳媒人何安達、梁振英2012年任特首時先委任同樣有傳媒背景的鄧惠鈞任新聞統籌專員，惟鄧就任未夠一年即以健康為由離任，民主黨前成員馮煒光走馬上任。但林鄭月娥上任後，新聞統籌專員一職便懸空至今。