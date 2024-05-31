港區全國人大代表考察河套區、前海等多個地點　包括大疆

港區人大廣東專題調研組，今日到了河套地區及前海等多個地點考察。



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考察團先到達河套深港科技創新合作區，港區人大代表朱立威說，河套深港科技創新合作區是一個創新的試驗場，一方面為大灣區深港融合提供了合作模式的新探索，另一方面亦在人流、物流、資金流、數據流等能促進創科發展成功的要素提供新的政策便利及支援。

接着考察團到了香港培僑書院龍華信義學校參觀，該學校是全國第一所內地及香港課程兼備的國際化寄宿制學校。港區人大代表、信義培僑學校校董李聖潑指，4月DSE首次走出香港，該校成為第一批考場。

之後他們到了優必選科技公司考察人型機器人最新發展，負責人展示自主研發機器人行走以及開冰箱、拿飲品等動作。

然後考察團視察香港大學深圳醫院，院長張智文介紹醫院近年進展。港區人大代表沈豪傑說，香港不少慢性病病人都要輪候很長時間才能接受治療或手術，香港應把握粵港澳大灣區的優勢，加強與內地醫院的聯繫和合作，讓香港的病人可以迅速得到所需的醫療服務，緩解醫管局的壓力。

下午他們到了深圳希瑪林順潮眼科醫院考察，港區人大代表林順估計，未來北上就醫趨勢會愈來愈明顯，他希望發揮香港醫療的優勢，打造香港成為大灣區國際醫療樞紐，他亦希望政府與各界共同推動醫療旅遊，既有北上也有南下就醫，促進灣區醫療一體化。

接着考察團到訪大疆創新科技有限公司，了解無人機、航空影像企業發展。最後，考察團到達前海深港現代服務業合作區，人大代表文頴怡指，前海深港現代服務合作區吸引多間國際知的科技企業及 「獨角獸」企業進駐，並且聯動周邊區域的科技基礎設施，鞏固創新產業鏈，是粵港澳大灣區高質量發展的重要引擎。