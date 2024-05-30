港區全國人大到深圳灣邊檢站 考察人流物流過關情況
撰文：鄭寶生
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第十四屆港區全國人大代表考察團今日（30日）到深圳灣口岸考察，了解人流物流過關的情況。
2024年首4個月，深圳灣口岸出入境人員數量突破1,200萬人次，按年增長112%，日均客流量達10.1萬人次，恢復至2019年的86.3%，港澳台旅客、內地旅客及外籍旅客分別佔比65%、33%、2%。
深圳灣代表冀港府放寬雞蛋、雞肉等入境限制
考察團組長馬逢國表示，香港市民流行北上購物，問及過關時會否遇到困難。深圳灣負責人表示，非常歡迎香港市民到內地體驗，同時希望特區政府適當放寬物品入境香港的種類，如雞蛋、雞肉等產品。
徐莉則認為，過關便利是大家關心的話題，希望了解「合作查驗，一次放行」的進展。相關負責人提到，深圳灣口岸是深港第一個實施「一地兩檢」的口岸，而皇崗口岸會在翻新後推出「合作查驗、一次放行」，深圳灣口岸也會爭取在將來實施。
24小時通關「只要香港需要，深圳就會配合」
梁美芬提出能否有更多關口實施24小時通關，深圳灣負責人回應指，深港兩地部門已經協商建立靈活通關機制，只要香港需要，深圳就會配合。
本次考察活動為期5天，接下來代表團將會到廣州和佛山考察。
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