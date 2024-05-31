47人案｜美國將向中港官員實施簽證限制　港府：無懼任何威嚇

民主派47人涉及的「35+」初選案，16人否認控罪人士，當中14人於5月30日被裁定罪成，另外兩人脫罪，律政司正考慮上訴。美國國務院今日（31日）表示，因應香港民主運動組織者被判違反國安法一事，向中國及香港官員實施新的簽證限制。



特區政府對此表示強烈不滿及譴責。



外交部駐港特派員公署發言人則表示強烈不滿和堅決反對。



特區政府表示，對任何恫嚇干預措施嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。（資料圖片 / 羅君豪攝）

美國國務院發言人米勒在一份聲明中表示：「美國對香港民主運動組織者在國安法審判中被判有罪深表關切。」

聲明稱「被告僅僅因為和平參與受香港《基本法》保障的政治活動，而受到出於政治動機的起訴並被送監。」

特區政府發言人表示：「美國政府提出施加所謂『簽證限制』，全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇堅定維護國家安全的國家及特區人員，明目張膽地對中國內政和香港事務作出干涉，違反國際法和國際關係基本準則。香港特區對任何恫嚇干預措施嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。」

發言人指：「法庭在昨日串謀顛覆國家政權案頒布的裁決理由中清楚表明該案發生的行為，目的是破壞、摧毀或推翻《基本法》和『一國兩制』方針確立的現行香港特區政治制度和架構。此等危害國家安全的犯罪行為，與所謂爭取民主和人權，完全扯不上任何關係。法庭在長達318頁的判辭中，清楚列出其定罪的理據和考慮，亦確定了本案發生串謀顛覆國家政權罪行。本案共47人被起訴，除2人被裁定證據不足以令法庭肯定有參與該串謀罪行外，其餘45人全部被定罪，顯示犯罪計劃的規模和嚴重性。律政司已就這2名被告人的裁決向法庭表明上訴意向。」

發言人強調，法庭在裁決理由中指出，就「串謀顛覆國家政權」罪，控方有責任在毫無合理疑點下證明有關串謀協議，被告人有意圖落實控罪所述的非法手段，以及被告人作出有關行為時旨在顛覆國家政權，被告人才可被法庭定罪。

發言人指，所有被告均享有由有獨立審判權的司法機關進行公平審訊的權利，法院不受任何干涉，又表示：「特區政府強烈要求美國政府立即停止干涉中國內政和香港事務，以及停止惡意抹黑對有關案件的裁決。」

駐港公署：中國人從來不信邪、不怕壓

外交部駐港特派員公署發言人表示，特區司法機關依法公正辦案，捍衛司法正義，是維護國家主權和安全利益的正當之舉，是保障香港繁榮穩定和長治久安的必要之舉，符合香港根本利益，符合社會共同心聲，合理合法，不容置喙。

發言人稱：「中國人從來不信邪、不怕壓。」又稱外部勢力的任何聒噪、恫嚇、制裁只會讓人辨清其「禍亂香港」「以港遏華」的險惡圖謀。公署敦促有關國家政客恪守國際法原則和國際關係基本準則，切實尊重法治精神，立即停止對香港事務的政治操弄和干預破壞。