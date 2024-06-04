六四｜李家超：針對「個別日子」立場很清晰　小心有人騎劫搞事

今日是六四事件35周年，能否悼念成為社會焦點，李家超表示，針對「個別日子」，政府立場清晰，任何公眾活動均必須守法，香港法律亦很清晰地頒訂給所有人知道，包括公安條例、國安法、維護國家安全條例等，所有活動都受相關法律規管，再次提醒危害國安行為風險突如其來，不能「好咗傷口，忘記痛楚」。



行會成員湯家驊早前接受本報訪問時稱，市民自行去維園悼念無問題，李家超今日出席行會前見記者時，被問到六四是否已經成為禁語，不能提及，市民談論六四是否違法，如市民去維園一帶點蠟燭等行為，警方會否制止。他回應指，針對「個別日子」，政府立場清晰，任何公眾活動均必須守法，香港法律亦很清晰地頒訂給所有人知道，包括公安條例、國安法、維護國家安全條例等，所有活動都受相關法律規管。

他引述民主派47人初選串謀顛覆國家政權案，稱被告嘗試危害國家安全，而社會亦經歷過2019年港版顏色革命，強調危害國家安全的行為風險突如其來，不能 「好咗傷口，忘記痛楚」。

李家超又指香港仍有力量嘗試破壞香港的穩定和危害國家安全，小心有人騎劫議題，借題發揮去「搞事」，重申任何活動必須守法，並按香港法例進行。