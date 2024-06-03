銅鑼灣六四前加強警力 崇光前軍裝警戒備
撰文：洪芷菁
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明日（4日）是六四事件35周年，銅鑼灣一帶警力加強。崇光百貨門外對開範圍，下午五時許有至少30名軍裝警員。
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有網媒在銅鑼灣開直播，報道現場途人及警員佈防，遭警員上前制止，要求停止直播，警方解釋是不希望記者拍攝到警方部署的畫面，以免妨礙警察執行職務。在場採訪的記者，幾乎都有便衣警員要求記者出示身分證，並詢問記者的手提電話號碼及居住地區。
維園足球場亦有數名警員駐守，在高士威道、電氣道、亦有警員駐守及巡視，維園近天后港鐵站的入口對出，停泊了3輛警車及1輛戰術巴士。吿士打道附近亦停泊了4輛警車及1輛戰術巴士。
警方消息透露，會因應風險評估，明日調派特別部隊，在部份地方加強警力。
另外，據了解，多名民主派人士以及前支聯會常委，上周起先後接到警方來電，詢問明日活動，其中民主派西貢前區議員陳嘉琳日前在社交平台說，接到警民關係組來電，詢問會否有跑步活動。去年以私人名義銅鑼灣悼念的社民連主席陳寶瑩表示，今年她本人與社民連都不會有公開悼念六四活動。
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