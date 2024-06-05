羅奇維持「香港玩完」論　港府：在數據及事實前完全站不住腳

摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）早前發表「香港玩完」論，近日來港出席活動時，維持「香港玩完」觀點，但建議北京可列出香港「一國兩制」獨特性，並強調各範疇付諸實行，以對外闡明香港與內地不同之處。



特區政府今日（5日）發出聲明，不點名指有人就香港經濟及金融發展發表評論，認為該評論「顯然忽視香港的既有優勢及當前良好的發展勢頭，在數據及事實前完全站不住腳」。



摩根士丹利亞洲前主席及耶魯大學學者羅奇。（新華社網站）

羅奇指中港緊密融合 香港經濟難獨步反彈

羅奇早前接受《明報》訪問，指2019年「一國兩制」定義已改變，變成「更有中國特色的兩制」，認為北京可強化實行「一國兩制」的特點，例如法治、資本自由流通等，以對外說明香港與內地不同之處。

羅奇今日在香港外國記者協會午餐會上亦提到，香港與內地經濟日趨融合，結果令香港經濟難以自行反彈，他認為香港過去4年愈來愈受北京影響，難以獨立制訂政策，以處理經濟困境。他又強調，提出「香港玩完」論是實事求是的分析，出發點並非考慮政治，指若內地經濟無法加速增長，香港亦只能跟隨內地步伐。

香港經濟去年增長3.3%。（資料圖片/梁鵬威攝）

港府：內地去年經濟增長超過5% 香港亦有3.3%

特區政府發出聲明，指內地今年首季及去年全年經濟實質增長超過5%，是全球主要經濟體中增長最快之一。又指香港經濟亦穩步增長，去年已增長3.3%，今年首季實質本地生產總值（GDP）增長2.7%，估計全年增長2.5至3.5%。

聲明指，港股市值超過33萬億元，是1997年回歸時的10倍，滬深港通亦累計帶來超過1.8萬億人民幣及3.1萬億港元北向及南向資金流。港府指，這些數字足以證明香港作為國際金融中心，充分發揮了融通中外資本的能力。

聲明指港股市場交易所買賣基金（ETF）日均成交額，在今年首季超過130億元，較2021年增長超過70%，去年期貨交易總合約達1.49億張，較2021年增長40%。聲明又指，中證監早前公布五項支持香港金融發展的新措施，當中包括將房託基金納入互聯互通項目等，進一步豐富計劃內的產品選擇。

港股市場交易所買賣基金（ETF）日均成交額，在今年首季超過130億元。（資料圖片）

香港資產管理規模超過30.5萬億元

在財富管理方面，特區政府表示香港資產管理規模超過30.5萬億元，又引述市場報告推算，香港有超過2,700個家族辦公室，是高資產值擁有人落戶及發展的理想地點。

聲明指，特區政府推出多項措施吸引企業和人才，截至4月底，各項人才入境計劃收到約29萬宗申請，批出約18萬宗，當中逾12萬名人才已到港。

截至4月底，各項人才入境計劃收到約29萬宗申請，批出約18萬宗，當中逾12萬名人才已到港。（資料圖片）

強調美國在港公司數目正在增加

同時特區政府一直推廣香港八大中心優勢，吸引大批優質企業來港設點或擴展業務。去年以海外為總部的駐港公司超過9,000間，包括來自內地、日本、美國、英國及新加坡等地，而來自美國的公司數量亦持續增加。在吸引重點策略企業方面，近50間已表明會在港落戶或拓展的企業，預計在未來幾年投入超過400億元投資，及創造超過1.3萬個職位。

特區政府強調，一直以來嚴格按照《基本法》全面準確落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針。港府又稱，《香港國安法》和《維護國家安全條例》為香港社會帶來穩定和安全的環境，有利投資和金融發展，並引述今年初一項外國商會調查指，近八成會員對香港法治有信心，近七成表示企業運作沒有受到國安法影響。

跨境理財通實施後 跨境匯款金額爆升

與大灣區聯繫方面，聲明指2月底推出了「跨境理財通2.0」之後，3月跨境匯款金額較2月大增近8倍，至超過131億元人民幣，為香港金融和其他專業服務帶來新的發展機遇。

港府聲明稱，各項數據及事實，除了反映香港經濟及金融發展的表現重要是體現了香港在「一國兩制」下獨有的優勢和功能定位，以及在面對環球不穩定情況下的韌性和應變彈性。縱然外圍環境仍然複雜，但內地與香港的經濟增長正穩健上揚，步伐甚至相比一些已發展經濟體為佳。