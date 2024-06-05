羅奇指撰寫香港玩完論如同敲警鐘　稱香港臨3項挑戰

摩根士丹利前亞洲區主席﹑現任耶魯大學資深研究員羅奇，在今年初於《金融時報》撰文指出香港已「玩完」。近日訪港的他，今日（5日）出席外國記者午餐會時指出，年初的文章是希望作出一個警號，認為隨著中港兩地在政經上聯繫日益緊密，香港經濟不可能在內地經濟相對疲弱下獨善其身，又指出昔日的香港已非今日香港，更絕非明日的香港。



他透過引用往日數據以證明中港經濟走向大致同步的論點。從1980年至2011年間，內地經濟年均增長約10%，同期香港經濟增長5.1%。當內地經濟增長在2012年至2023年期間放緩至6.3%時，香港經濟增長亦長緩至1.4%。

他進一步指出過去10多年中港經濟增長同步放緩，不論是貿易﹑資金或勞動力流向均放緩。當內地經濟在可見將來表現欠佳時，恐怕香港經濟亦會出現類似情況。同時亦重申香港正面臨經濟基礎削弱﹑中美關係及政治上自治漸下降這三項挑戰。

羅奇指香港經濟增長受到內場經濟表現而放緩。

40多年前首訪港便被迷倒

他回首在上世紀80年代首次踏觸香港時，被香港的活力及獨特性格迷倒，當時香港人有願景及戰略，香港整體發展亦相當出色，持續繁榮時間亦較任何人預期長，可是今日一切已結束。