率法律界及商界訪中東　林定國︰為未來緊密合作奠下穩健基礎

撰文：李宇婷
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律政司司長林定國上月率領約30名法律界及商界代表到中東訪問，宣傳香港營商環境及法律服務，以及了解中東營商情況及文化歷史。他說香港是中東企業及法律業界拓展業務至內地的理想門戶，經過今次旅程，除與中東朋友互相認識，代表團成員之間的關係亦更見密切，為未來更緊密合作奠下穩健基礎，稍後會到立法會向議員詳細匯報今次中東之行的成果。

林定國上月率領約30位法律界及商界代表到中東訪問。(林定國FB)

林定國在社交平台Facebook撰文，感謝代表團成員與政府到中東宣揚香港優良的營商環境及法律服務，一同說好香港故事，做好香港品牌；同時親眼看、親耳聽，了解中東營商情況及文化歷史，與當地朋友建立關係。

林定國上月率領約30位法律界及商界代表到中東訪問。(林定國FB)

林定國說，香港的法律服務是促成交易和解決爭議的「最大公約數」，香港是中國境內唯一實行普通法制度的司法管轄區，在「一國兩制」下有背靠祖國、聯通世界的優勢，亦擁有完善的法律制度，並提供優質卓越的法律及爭議解決服務，各種優勢為香港帶來環球商機，亦是中東企業及法律業界拓展業務至內地的理想門戶。

林定國稱之後會到立法會向議員詳細匯報今次中東之行的成果。(林定國FB)

不過再優厚的客觀條件，都要有人促成方可成事，林定國說今次與這個陣容的代表團出訪機會難得，代表成員都是各自專注範疇的精英，往往可以一語道破行業痛點及關注，在各會面中互相補位，令討論更全面、更貼近現實，經過今次旅程，除了與中東朋友們互相認識，代表團成員之間的關係亦更見密切，為未來更緊密合作奠下穩健基礎，稍後會到立法會向議員詳細匯報今次中東之行的成果。

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