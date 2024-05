率團轉抵杜拜　林定國：當地對中國唯一行普通法制的香港感興趣

律政司司長林定國率領的代表團轉抵阿聯酋迪拜,今早出席首個由香港律政司、香港貿發局及香港駐迪拜經貿辦共同舉辦、迪拜商會協辦的主題研討會,有超過200人出席。林定國認為,可見迪拜社會對進一步認識作為中國唯一實行普通法制度的香港甚感興趣。



研討會主題為「Hong Kong - The Common Law Gateway for UAE Businesses to China and Beyond」,他期望研討會能讓中東朋友更了解香港的法律及爭議解決服務,更重要是建立更長遠的友誼及聯繫,尤其是在法律合作領域。

他指,阿聯酋和中國有著悠久的友誼,可追溯至古絲綢之路時代。現代的絲綢之路正在兩國之間建設,在這個重要的建設過程中,香港發揮著非常重要的作用。在「一國兩制」的原則下,香港享有許多獨特的優勢和特點,普通法制度是其中之一。香港是中國唯一的普通法司法管轄區,因此,在中國的多項重要國家發展計劃中,香港被指定為國際法律及爭議解決服務中心。在國際上,香港作為中國和其他國家之間的「超級聯繫人」及「超級增值人」。香港如何能在當中扮演重要角色、如何為國家及其他國家增添合作的價值,便由今日的主題開始,讓香港成為阿聯酋企業通往中國及其他地區、國家的門戶。