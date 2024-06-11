七一優惠｜食玩買着數一覽　逾千食肆折扣優惠　免費坐輕鐵、電車

為慶祝七一回歸27周年紀念日，行政長官李家超今天（11日）宣布，政府聯同社會各界推出多項免費入場及七一優惠着數，免費開放多個博物館，包括西九故宮博物館及M+等；飲食業界逾千間食肆，也會響應活動推出多個優惠。



為鼓勵市民出行，當日免費坐輕鐵及新界西北港鐵巴士，電車七一免費乘搭。《香港01》整合多項七一優惠、免費入場及交通安排等，讓市民在假期中暢遊全港。



七一出行優惠

1. 免費乘搭電車

2. 免費乘搭輕鐵、新界西北港鐵巴士線

3. 3至11歲小童免費乘搭多條港鐵路線

+ 1

七一免費開放場館地

4. 免費開放科學館、太空館常設展覽

5. 免費開放香港藝術館專題展覽

6. 免費開放西九文化區M+標準門票展覽

7. 免費開放香港故宮文化博物館所有專題展覽

8. 免費開放香港濕地公園

+ 1

七一食玩買優惠

9. 6月29日至7月1日海洋公園全日暢玩優惠票低至七折

10. 6月29日至7月1日昂坪360長者、小童來回標準纜車門票低於三折

11. 7月1日過千間食肆提供優惠和活動，包括機場、房委會「大本型」商場、數碼港商場、東日街市、香港仔街市

12. 7月1日至7日本地漁菜直送網站或手機APP，購買特定產品享七一折優惠

13. 舊油麻地警署「警察禮品廊快閃店」七一額外營業

14. 警方送出180周年紀念模型車

更多優惠將會陸續公佈。

為慶祝七一回歸27周年紀念日，行政長官李家超今天（11日）宣布，政府聯同社會各界推出多項免費入場及七一優惠着數，免費開放多個博物館，包括西九故宮博物館及M+等；飲食業界逾千間食肆，也會響應活動推出多個優惠。（李家超Facebook相片）