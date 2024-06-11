新一屆香港律師會會長湯文龍：培養青年律師　助行業蓬勃發展

香港律師會新一屆會長，由原副會長湯文龍擔任。2021年起陳澤銘擔任律師會會長，湯文龍則由同年起連續多屆擔任副會長。



湯文龍匯報未來工作五大重點時說，面對地緣政治和所有經濟挑戰，必須增強對會員的服務和支援。其中將會推行業界知識共享分享平台，鼓勵多舉辦研討會同講座，以及倡導政策改革，以減輕律師事務所同個人會員在執業營運方面負擔，例如會積極研究科技及人工智能，幫助業界提供增強競爭力。

第二，律師會在法律、政策同法律改革問題上扮演非常重要角色，會加強與政府、法律、教育工作者、公眾同其他持份者溝通，反映業界意見。另外不影響維持業界最高的專業水平前提之下，加強溝通亦可以提升監管制度的透明度和效率。

第三，「一國兩制」之下，香港是國家唯一一個普通法的司法管轄區，亦都是世界上唯一一個中英雙語的普通法司法管轄區，湯文龍說要在普通法制度之下，繼續幫助外資走進國家，幫助國家通過香港專業法律服務聯通世界。為此，會方必須投資於法律專業的長期健康和持續發展，包括吸引同保留優秀人才舉措，通過培養法律界接班人，確保律師會同整個法律行業可以持續蓬勃發展，譬如支援年青律師出外，到世界不同法律組織交流進修，亦會和內地所有法律、組織以至大學進行交流。

第四，律師會亦有責任向普羅市民，尤其年青一代，灌輸正確法律知識，未來會方會帶同香港中學生到深圳同當地學生作交流，參觀多個法律機構。第五，必須維護會方作為自我監管團體的獨立性。

新一屆律師會理事會團隊包括副會長黎雅明、余國堅和黃巧欣，其他成員包括剛卸任會長的陳澤銘、前會長彭韻僖，以及鄭偉邦、陳國豪、傅嘉綿、岑君毅、袁海英、馬康利、侯百燊、岑顯恆、曹紹基、鄭程、鄭宗漢、蔡學文、徐凱怡和趙彤。