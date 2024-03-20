通過23條立法｜律師會：在維護國家安全和保障人權取得適當平衡

立法會周二（19日）通過落實《基本法》23條立法草案《維護國家安全條例草案》，多個機構均態支持。



律師會表示支持和歡迎，該會指基本法第23條立法是香港的憲制責任和義務，通過後完善維護國家安全的制度及其執行，深信以香港的堅定法治基礎和獨立司法制度，條例的執行必定可以在維護國家安全和保障基本人權之間取得適當的平衡。



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房屋協會：立法提供了社會安定基礎

香港房屋協會表示，喜見香港特區全面落實基本法第23條所規定的憲制責任，相信立法有助維護國家安全，提供了社會安定的基礎，並可讓各界更能集中精力聚焦拼經濟，推動民生相關的工作，建設宜居環境，滿足大眾對安居樂業的期望，為香港開創新篇章。

樂善堂主席李聖根：立法能保障市民福祉

另外，樂善堂主席李聖根表示，樂見討論多年的《基本法》23條中《維護國家安全條例草案》獲立法會三讀通過。他指作為推動民生服務的機構，與市民共渡過2019年社會暴動，認為23條立法能顧及市民權利和自由，並能保障市民福祉，在國家安全受到保障下，市民生活才能安穩、社會才能進步和發展，民生才能持續向善。

樂善堂強調很高興能見證這歷史時刻，會配合政府立法和施法，並在員工培訓、學生及服務對象教育上着手，讓他們多了解維護國家安全的重要性，並會主動分享23條立法對香港社會和國家的重要性，期望與市民共同維護香港這個家。