記協改選｜華爾街日報記者鄭嘉如選主席 理事罕現競爭13人爭10位
撰文：潘耀昇
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香港記者協會下周六（22日）改選執委會，領導層大執位。《華爾街日報》記者鄭嘉如成為唯一主席候選人，透視報主編李敏妮早前參選記協主席，惟臨時有提名人撤銷提名未能成為候選人。至於副主席候選人是自由記者、現屆理事梁耀聰。理事候選人出現競爭，13人爭10個位，其中2人屬爭取連任，名單包括網媒Channel C張軍、民協顧問馮檢基創立的UP Media營運主任王婧、網媒《誌》傳媒主編關震海。
2024-25 年度香港記者協會執委會換屆選舉候選人名單
主席候選人：
鄭嘉如（華爾街日報記者）
鄭嘉如本身是現屆記協執委會理事，在競選政綱提到7點承諾：（一）包括改善為記協會員續會流程，以持續增長記協會員為目標；（二）關注小型及獨立媒體以及自由身記者發展；（三）就《蘋果日報》及《立場新聞》案件判決發聲；（四）為會員提供在職培訓、講座、放映、社交活動以及謀取更多會員福利；（五）協助就勞資及新聞自由問題求助的會員；（六）進行業內薪酬統計，為會員提供薪酬數據,公布最新行業薪酬水平，並就提出薪金調整幅度建議；（七）發佈反映香港新聞自由狀態的資訊。
副主席候選人：
梁耀聰（自由記者）
理事參選人：
鄭卓伶（留白記者）
張皓明（Senior Policy Advisor, Justice Centre Hong Kong）
章佳強（贏馬先鋒編輯）
張軍（Channel C多媒體製作主任(突發新聞)）
GRIFFITHS, James（環球郵報亞洲通訊員）
關震海（誌傳媒主編）
黎佩兒（自由記者）
李雨夢（自由撰稿人）
梁祖饒（香港 01高級記者）
謝梓楓（Hong Kong Free Press記者）
VINCENT, Danny（BBC記者）
王婧（Up media HK營運主任）
余樂斯（華盛頓郵報記者）