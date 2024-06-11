記協改選｜華爾街日報記者鄭嘉如選主席　理事罕現競爭13人爭10位

香港記者協會下周六（22日）改選執委會，領導層大執位。《華爾街日報》記者鄭嘉如成為唯一主席候選人，透視報主編李敏妮早前參選記協主席，惟臨時有提名人撤銷提名未能成為候選人。至於副主席候選人是自由記者、現屆理事梁耀聰。理事候選人出現競爭，13人爭10個位，其中2人屬爭取連任，名單包括網媒Channel C張軍、民協顧問馮檢基創立的UP Media營運主任王婧、網媒《誌》傳媒主編關震海。



香港記者協會下周六（22日）改選執委會。（資料圖片）

2024-25 年度香港記者協會執委會換屆選舉候選人名單

主席候選人：

鄭嘉如（華爾街日報記者）

鄭嘉如本身是現屆記協執委會理事，在競選政綱提到7點承諾：（一）包括改善為記協會員續會流程，以持續增長記協會員為目標；（二）關注小型及獨立媒體以及自由身記者發展；（三）就《蘋果日報》及《立場新聞》案件判決發聲；（四）為會員提供在職培訓、講座、放映、社交活動以及謀取更多會員福利；（五）協助就勞資及新聞自由問題求助的會員；（六）進行業內薪酬統計，為會員提供薪酬數據,公布最新行業薪酬水平，並就提出薪金調整幅度建議；（七）發佈反映香港新聞自由狀態的資訊。

香港記者協會下周六（22日）改選執委會，《華爾街日報》記者鄭嘉如成為唯一主席候選人。（鄭嘉如X Twitter相片）

副主席候選人：

梁耀聰（自由記者）

理事參選人：

鄭卓伶（留白記者）

張皓明（Senior Policy Advisor, Justice Centre Hong Kong）

章佳強（贏馬先鋒編輯）

張軍（Channel C多媒體製作主任(突發新聞)）

GRIFFITHS, James（環球郵報亞洲通訊員）

關震海（誌傳媒主編）

黎佩兒（自由記者）

李雨夢（自由撰稿人）

梁祖饒（香港 01高級記者）

謝梓楓（Hong Kong Free Press記者）

VINCENT, Danny（BBC記者）

王婧（Up media HK營運主任）

余樂斯（華盛頓郵報記者）