六四｜記協指警方無理警告、帶走記者　警方：強烈譴責記協失實

記協今午（5日）發聲明譴責警方於昨日（4日）阻礙記者採訪「六四」，包括於銅鑼灣無理警告該會主席陳朗昇「帶頭破壞秩序，衝擊警方防線」，又帶走新聞工作者。警方晚上發聲明，不點名指陳朗昇拒絕合作且不斷大聲叫囂，引起混亂，批評記協聲明失實，予以強烈譴責。



記協今午（5日）發聲明譴責警方於昨日（4日）「六四」阻礙採訪。（香港記者協會Facebook）

記協主席稱被總督察口頭指控「帶頭破壞秩序，衝擊警方防線」

記協中午的聲明指該會主席、網媒 《Channel C》多媒體製作主任陳朗昇昨晚於銅鑼灣採訪期間，曾有警司邀請他進入防線，但至少兩度被一名總督察口頭警告，指控他「帶頭破壞秩序，衝擊警方防線」，要求他即時離開，並警告他如再「衝擊」會作出拘捕。另一名攝影師Marc Progin亦被警方帶走，數小時後獲釋。

記協指「警方已非首次在六四當日阻礙新聞工作者採訪，在無合理理由下警告拘捕或帶走新聞工作者，屬嚴重損害新聞自由」，要求警方解釋。

▼六四事件35周年警方在銅鑼灣及維園部署大批警力▼



+ 2

警方不點名回應：有網媒從業員拒絕合作大聲叫囂

警方今晚則不點名回應指，「某網媒從業員自稱遭受『無理警告』，事實亦非如此」。警方稱當時警員正進行截停搜查行動，鑑於現場十分擁擠，警方有需要擴大行動範圍，以便有效執行職務，而當時傳媒聯絡隊已在場協調及勸喻，現場大部份記者均作出配合，惟該名人士拒絕合作且不斷大聲叫囂，引起混亂。警員遂向他發出警告，並要求他進入行動範圍內再作出嚴正、清晰警告。

警方又稱，昨晚約8時45分警員在銅鑼灣崇光百貨外，發現一名外籍男子及一名女子，其行徑已引起人群聚集，可能導致破壞社會安寧，「在其同意下將兩人帶返灣仔警署調查」，其後已經放行；至於有關行動則是基於兩人當時行為，與其職業完全無關。

警方呼籲新聞從業員發揮專業精神，要就新聞事件作出準確及中肯的報道和評論；聲明又重申，警隊一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，明白記者需在場採訪、拍攝。警隊會繼續在不影響警方行動效率的大前提下，盡量配合傳媒的採訪工作，包括派遣傳媒聯絡隊到場作出協調。警方亦會繼續與傳媒業界溝通，務求讓雙方都能夠各司其職。