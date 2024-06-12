北上消費｜非法攜受規管食物入境個案　首4個月較去年同期大增55%

北上消費成風，不少人更會買餸帶回港，不過小心違法。根據入境香港規定，攜帶肉類、家禽及蛋類等受規管食物來港要申請許可。單計今年首4個月，食環署接獲海關轉介431宗違規個案，較去年同期上升55%，檢控個案有503宗，上升51%。食安中心2022至2023年間調派檢疫偵緝犬到各陸路口岸，共偵緝到398宗懷疑違規個案。



不少港人每逢假日北上消費，看中內地價廉物美，圖為蓮塘綜合市場。（資料圖片：百度地圖）

邵家輝關注跨境代購受規管食物等情況

疫後通關復常，不少港人每逢假日北上消費，看中內地價廉物美，除了吃喝玩樂，也有人北上買餸。自由黨立法會議員邵家輝關注，不少市民從內地或海外違規攜帶受規管食物入境，更有跨境代購受規管食物，向環境及生態局提出書面質詢。

今年首4個月違規攜帶受規管食物個案上升55%

局長謝展寰回覆說，根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，進口野味、肉類、家禽及蛋類受規管食物，必須附有來源地衞生證明書或食環署的書面准許，否則違法。食環署2023年接獲947宗違規個案、1117宗檢控個案，不過單計今年首4個月，已錄得431宗違規個案，較去年同期上升55%，檢控個案有503宗，上升51%。343 332

法庭判處罰款金額方面，今年首4個月最高罰款3000元，最低罰款200元，平均罰款金額達933元；去年全年最高罰款4000元，最低罰款150元，平均罰款金額達1046元。

謝展寰說，香港海關會密切留意走私情況，繼續加強與内地和其他執法機構情報交流及聯合行動。（資料圖片/廖雁雄攝）

過去兩年食安中心偵緝犬發現398宗懷疑違規個案

謝展寰說，香港海關會密切留意走私情況，繼續加強與内地和其他執法機構情報交流及聯合行動，因應不斷變化的走私形勢調整執法策略。食安中心現有7隻檢疫偵緝犬，主要調派到各陸路口岸，2022至2023年食安中心在偵緝犬協助下，共偵緝到398宗懷疑違規個案。食安中心會適時調整偵緝犬的值勤時間，配合執法需要。