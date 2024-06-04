人氣雞煲店晚市極冷清？港男PO相嘆「不敵北上消費」　網民咁睇

近年北上消費成為熱潮，本港食肆生意備受關注。有網民在網上發文及相，指有盛極一時的排隊雞煲店晚市冷清，慨嘆「香港嘅食肆敵得過疫情，竟然敵唔過北上消費」。帖文一出即被瘋傳，亦引來網民熱烈回應，有人認為「只要試過上一兩次深圳，就真係會覺得香港飲食價錢好貴」；亦有人認為與北上消費無關，而是服務質素問題。



樓主發布星期日晚上6時10分拍攝的照片，指只有四五張卡位坐了食客，形客雞煲店「生意真係好慘淡」。（Facebook圖片）

有網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文及相片，指紅極一時在荃灣有3間分店的人氣雞煲，在星期日晚上6時10分只有4、5張卡位坐了食客，「生意真係好慘淡」，慨嘆「香港嘅食肆敵得過疫情，竟然敵唔過北上消費」。

帖文引來不少網民激烈回應，有人認為這種情況十分普遍，「周街都係人，但唔消費」、「好多食肆都係咁」、「星期六日返大陸啦，75蚊火鍋任食任飲」、「只要試過上一兩次深圳，就真係會覺得香港飲食價錢好貴」、「我曾經都撐香港嘅食肆，但幾個月前友人開始帶我北上揾食，有比較之下真係撐唔落！」、「首先北上食新鮮雞，第二原材料靚啲，其實食得靚嘅，可能都要$150，不過一定平過香港」。

有網民認為只要試過上一兩次深圳，就會覺得香港飲食價錢好貴。（資料圖片）

亦有網民認為與北上消費無關，是食店的質素問題影響生意，「啲雞無咩肉，點搞」、「好景個間趕客，試過一次坐耐20分鐘未食完都收嘢，出埋聲話要趕客趕下圍，從此以後無食過」。也有人認為是價錢問題，「我覺得佢幾好食，但真係貴到黐線」。

不過有人卻認為食肆生意慘淡不一定是因北上，「食到厭咗啫！」、「香港人口味轉得好快，今年興旺，出年就無人問津」、「夏天邊個會去食雞煲？」、「唔一定係因為北上，好多人好似我自煮，留返啲錢去日本，啲yen咁平，品質又好服務質素好，費事受氣！」。

另有網民認為樓主不公道，「7:00拍多張先啦」、「公道啲6點食邊有人」、「星期日第二日要返工係少人啲，星期五六晚會多人」。