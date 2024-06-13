英美德關注港府制裁羅冠聰等人　外交部駐港公署斥詆譭特區法治

政府昨日（12日）引用《維護國家安全條例》，向羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌和蔡明達採取措施，包括撤銷特區護照等。負責印太事務的英國國務大臣卓雅敏（Anne-Marie Trevelyan）對此表示遺憾。



外交部駐港特派員公署發言人表示，對於卓雅敏和美國及德國部份議員的評論，表示強烈不滿和堅決反對，指他們詆譭特區法治，為反中亂港份子鳴冤叫屈。



發言人表示，香港是法治社會，任何人都沒有法外特權，包括新聞自由在內的任何權利自由都不能突破國家安全的底線，又指特區政府的措施於法有據、程序正當、合情合理、不容指摘。

發言人稱，羅冠聰等人長期從事反中亂港活動，逃竄海外後仍挾洋自重，夥同亂港組織公然乞求外部勢力干預香港事務，稱他們充當個別國家亂港遏華的「馬前卒」，所作所為是徹頭徹尾的違法犯罪活動，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港根本利益，嚴重衝擊「一國兩制」底線，絕非個別國家吹噓的「民主運動人士」，必須嚴懲不貸。

發言人敦促有關國家恪守國際法原則和國際關系基本準則，切實尊重中國主權和香港法治，立即停止插手干預香港事務，不為亂港份子提供「避風港」和「庇護所」。