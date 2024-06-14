張國鈞：法治社會不應以不適當評論影響法律程序　指是法治大忌

律政司副司長張國鈞今日（14日）在北京拜訪司法部，與司法部副部長胡衛列會晤，深入討論粵港澳大灣區法治建設相關議題、涉外法律人才培訓及推進香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心等工作的最新情況。



此外，張國鈞引述港澳辦主任夏寶龍提出「三個堅決」、「兩個肯定」和「三個支持」。他又指，法治社會不應作出一些不適當的評論，從而影響或干預法官在後續的法律程序，認為這是一個法治的大忌。



律政司副司長張國鈞（右三）6月14日在北京拜訪司法部，與司法部副部長胡衛列（左四）會晤 。（律政司）

張國鈞感謝司法部一直支持香港法律業界融入國家發展大局，並在落實延長港澳律師在大灣區內地九市執業的試點期限至2026年，以及降低執業經歷門檻至3年，投入大量工作。

談到粵港澳大灣區律師執業考試，張國鈞指已經舉辦3屆，最後一屆在6月底舉行。律政司除了會配合內地部委提供實務培訓外，亦會推動在香港設立大灣區律師平台組織，以推動大灣區律師專業發展。此外，律政司亦會推動建設粵港澳大灣區法律資訊平台。

張國鈞亦提到，律政司正籌建「香港國際法律人才培訓學院」。

張國鈞今日下午返港，返港前見記者表示，夏寶龍提出「三個堅決」、「兩個肯定」和「三個支持」。當中「三個堅決」為中央將堅決維護香港的法治尊嚴和法官尊嚴，堅決支持香港法院依法獨立進行審判，以及堅決保障香港法官和司法人員的合法權益。

「兩個肯定」是對律政司在全面準確貫徹「一國兩制」方針、堅定維護國家安全、努力提升香港法治水準、保障促進香港長期繁榮穩定等方面發揮的重要作用給予充分肯定。以及對香港特區各級法官秉持無懼、無偏、無私、無欺的精神，為維護香港法治、維護公平正義、維護國家安全發揮了重要作用，表現出捍衞國家和香港根本利益、捍衞「一國兩制」、捍衞香港法治的堅定決心意志，對此應予充分肯定。

至於「三個支持」則是中央堅定支持香港保持普通法制度，支持香港完善特區司法制度和法律體系，支持香港建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心，充分發揮法治優勢，推動香港經濟高質量發展，助力強國建設、民族復興。

被問到與夏寶龍對話時提及國安，張國鈞表示，夏寶龍高度肯定司法界、法律界和律政司人員，在香港維護國家安全制度建設方面同心同德，做了大量的工作，他對大家的工作予以肯定。此外，張國鈞稱香港的法治從來不是建基於我們的非常任法官制度上，又指在法治社會不應作出一些不適當的評論，從而影響或干預法官在後續的法律程序，認為這是一個法治的大忌。

他又稱：「如果有一些非常資深的司法人員，居然妄議一些尚在進行的司法程序，其實是不尊重香港的法治，亦不尊重在法院捍衞法治和獨立審判案件的法官同儕。」