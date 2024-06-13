夏寶龍會見張國鈞　充份肯定香港法官維護法治和國家安全

國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京會見律政司副司長張國鈞一行。夏寶龍指，中央堅定支持香港保持普通法制度，支持香港完善特區司法制度和法律體系，支持香港建設亞太區國際法律及解決争議服務中心、區域知識產權貿易中心，充份發揮法治優勢，推動香港經濟高質量發展，助力強國建設、民族復興。



夏寶龍對於律政司在全面準確貫徹「一國兩制」方針、堅定維護國家安全、努力提升香港法治水平、保障促進香港長期繁榮穩定等方面發揮的重要作用給予充份肯定，又表示，香港是全球法治水平最高的地區之一。

夏寶龍強調，香港法治的「金字招牌」是由包括各級法官在內的香港司法法律界全體共同努力打造和維護。他說，特區政府各級法官秉持無懼、無偏、無私、無欺的精神，爲維護香港法治、維護公平正義、維護國家安全發揮了重要作用，表現出捍衛國家和香港根本利益、捍衛「一國兩制」、捍衛香港法治的堅定決心意志，對此應予充份肯定。

最後，夏寶龍表示，中央將堅決維護香港的法治尊嚴和法官尊嚴，堅決支持香港法院依法獨立進行審判，堅決保障香港法官和司法人員的合法權益。港澳辦完全相信香港司法法律界一定能團結一致，堅守法治理念，恪盡職守，爲推動香港由治及興作出應有貢獻。

國務院港澳事務辦公室室務會成員向斌參加會見。