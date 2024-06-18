批美西方干預初選案審訊　國安部：堅決支持港府打擊顛覆政權罪行

國家安全部批評美西方外部勢力干擾民主派初選案審訊。國家安全部微信公眾號今日（18日）發表題為《堅決支持香港特區依法打擊顛覆國家政權罪行》文章指，民主派被選案不是一場普通的法律案件審理，是香港國安法實施以來涉及人數最多、審判時間最長的標誌性案件，也是香港首宗涉及顛覆國家政權罪案件，更是一場關乎國家安全和法治權威的大考。此案裁決正告反中亂港勢力和美西方外部勢力，膽敢挑戰中國國家安全底線者，必將受到法律的嚴厲懲治。



中華人民共和國國家安全部。（視覺中國）

國安部的文章又指，案中大量確鑿證據表明，以戴耀廷為首的反中亂港勢力策劃的所謂「初選」是一場通過非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞特區政權機關依法履行職能、旨在顛覆國家政權的陰謀行動。

國家安全部在微信公眾號發表題為《堅決支持香港特區依法打擊顛覆國家政權罪行》文章（中國國家安全部微信公眾號截圖）

文章指，無論是審訊過程或裁決結果，彰顯當前香港司法制度的公開透明和公平公正。法庭的裁決​​釐清了顛覆國家政權罪的定義和法律規定，宣示了特區對顛覆國家政權行為的零容忍態度，讓香港維護國家安全法律體系「長牙帶刺」，對香港日後同類案件裁決具有重要參照意義，影響十分深遠。控辯雙方充分展示證據和陳詞，平衡兼顧維護國家安全和保障當事人權利自由。

文章又指，外部勢力以恫嚇的政治手段和誤導性言論，干涉中國內政和香港事務，持續抹黑香港政治和法律制度，不斷向香港特區政府施壓，但事實證明美西方外部勢力的任何聒噪、制裁，只會讓抱守良知之士認清他們「禍亂香港」、「以港遏華」的險惡圖謀，強調案件裁決正告反中亂港勢力和美西方外部勢力，膽敢挑戰中國國家安全底線者，必將受到法律的嚴厲懲治。

初選案受審十六被告（詳看下圖）

+ 12

16名不認罪被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪被告（詳看下圖）

31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。